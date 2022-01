The Harder They Fall ($ THTF) pour lancer un nouveau métaverse de jeu en janvier 2022

The Harder They Fall ($ THTF) lance un nouveau métaverse de jeu qui promet d’être parmi les meilleurs de l’industrie. La plate-forme se déroule dans le Far West et offre une expérience de jeu passionnante basée sur l’action de jouer pour gagner.

Les utilisateurs peuvent participer à des fusillades immersives, des roulettes, des duels et vivre des émotions qui ne sont pas disponibles dans la vie de tous les jours tout en se connectant avec d’autres joueurs.

Les développeurs de Harder They Fall visent à fournir un excellent métaverse de gameplay qui permet aux joueurs de se sentir comme des héros du Far West. Les utilisateurs se frayent un chemin à travers les territoires ennemis et les conquièrent. Le défi est que plus vous avancez, plus vos ennemis seront redoutables. Par conséquent, plus ils viennent, plus ils tombent.

Voici la prémisse passionnante de THTF :

Nous sommes en 1894. La poussière commence à monter dans une petite ville alors qu’un cheval galope rapidement dans les rues. Ça s’arrête. Un homme descend de cheval, vêtu d’un pantalon évasé, d’une chemise en cuir et d’un chapeau de cowboy. Regardez autour de vous lentement et fixez vos yeux sur votre cible… VOUS ! Soudain, vous vous rendez compte qu’il est là pour vous éliminer. Vous dégainez votre arme et une bataille s’ensuit. Qui sera le vainqueur. Eh bien, c’est à vous de décider quand jouer à $ THTF.

Le développement du jeu de style duel P2E dans le Far West est en cours. La plateforme devrait être disponible pour les gamers et les passionnés de crypto début janvier 2022.

$ THTF : le token natif du nouveau métaverse

$ THTF est le jeton natif du prochain jeu P2E. Le jeton sur le thème du Far West vise à devenir le futur leader parmi les jetons meme. Surtout, il cherche à prouver à la concurrence qu’il y a un nouveau shérif en ville.

Les développeurs de jetons comprennent que tout jeton meme a un énorme potentiel pour atteindre la lune. Tout ce qui est nécessaire pour que la pièce augmente en valeur est le soutien de la communauté. Par conséquent, ils ont mis en œuvre une stratégie marketing puissante pour créer une communauté active et pousser le jeton sur la lune.

De plus, l’exquis projet prévoit de travailler avec les meilleurs influenceurs et de diffuser son jeton sur des supports cryptographiques. L’objectif de l’équipe est de placer votre token dans le top 100 sur CoinMarketCap, mais le ciel est la limite.

Les créateurs de $ THTF ont choisi de construire leur token sur Binance Smart Chain. Cela rendra le jeu efficace et abordable pour tous les utilisateurs.

Comment gagner dans le métaverse $ THTF

En tant que jeton natif du jeu, $ THTF donne accès au métavers et facilite le transfert de valeur dans l’économie du jeu. Il offre également aux détenteurs un moyen de gagner un revenu passif grâce à son excellente tokenomics.

Fondamentalement, $ THTF est un investissement gagnant-gagnant. Cela est dû à son offre limitée de 1 milliard de jetons, avec un prix de départ au lancement de 0,0012 $.

Enfin, le modèle play-to-win offre aux joueurs la possibilité de recevoir des paiements en crypto-monnaie simplement pour jouer. Les utilisateurs de $ THTF échangent leur temps contre de l’argent réel tout en profitant de leur passion pour le chaos, la violence, l’effusion de sang, la mort et la douce victoire.

Rejoignez la communauté et gagnez des récompenses !

Les premiers investisseurs dans $ THTF auront un jeton mème axé sur la communauté qui deviendra le point focal d’un puissant écosystème.

L’équipe de développement du jeu prévoit d’attirer une grande communauté grâce au MMA et aux relations publiques régulières avec les meilleurs influenceurs. Ils récompenseront également les détenteurs de jetons par le biais de tombolas, de parachutages et d’autres cadeaux.

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, $ THTF livrera cinq consoles PlayStation 5 à la communauté. Enfin, le projet a lancé un plan mensuel qui accorde 1% du portefeuille marketing à une association caritative qui soutient les patients atteints de cancer.

Prendre part! Le nouvel huissier est en ville ! Achetez et HODL un jeton rentable auprès d’une équipe fiable, profitez du meilleur jeu d’action P2E et gagnez un revenu passif.

Pour en savoir plus sur le jeu à venir et le métaverse et vous connecter avec la communauté, consultez les ressources ci-dessous :

