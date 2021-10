The Haul est une nouvelle place de marché en ligne pour les amateurs de culture pop et les congressistes

Nos amis de ReedPop/NYCC/MCM ont lancé Le transport, un marché vraiment amusant où vous pouvez acheter toutes sortes de choses de culture pop et ringard.

Le marché et le salon virtuel ont été créés pour les fans et constituent un guichet unique pour acheter ou vendre des produits et des exclusivités dans les jeux, les anime, les mangas, les bandes dessinées, les vêtements, les œuvres d’art originales, les figurines et plus encore. Il y a même des exclusivités Marvel en vitrine.

Fondamentalement, c’est un marché pour les amateurs de culture pop, les congressistes et tous ceux qui aiment les choses cool.

En parcourant la boutique aujourd’hui, il y a une polaire à col ras du cou Marvel vraiment soignée, une bande dessinée Captain Marvel 7, des montres amusantes, toutes sortes de goodies New York Comic Con, cette chevalière Star Trek X RockLove Klingon Qapla que je devrai peut-être acheter comme cadeau de Noël pour mon frère aîné, un t-shirt de campagne Loki, ce super mignon Purple Night Queenie Fox Plush, et il y a beaucoup d’autres choses à ajouter à la liste.

Êtes-vous un fan de Harry Potter, Doctor Who, Star Wars, The Legend of Zelda, D&D ou des romans du Grishaverse ? Vous êtes couvert.

De plus, à l’avenir, le site vendra également des produits de marque éditoriale, ce qui signifie que vous pourrez même acheter votre propre t-shirt VG247 à porter au lit, au magasin ou même à l’église.

Vous devez ajouter le marché à vos favoris, car les nouveaux détaillants, vendeurs, artistes, exposants et titulaires de licence ajouteront tous régulièrement des marchandises.