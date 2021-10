The Haunting revient à Call of Duty Warzone aujourd’hui, présente Scream, Donnie Darko et plus

La fête d’Halloween désormais annuelle de Call of Duty, The Haunting, revient pour prendre sa revanche dans les deux Call of Duty : Guerre froide des Black Ops et Call of Duty : Zone de guerre à partir de cette semaine – et cela apporte encore plus de camées de films avec.

Nous avons vu des héros d’action des années 80 Rambo et John McClane dans le jeu, ainsi que Leatherface et Saw hoche la tête lors de l’événement Halloween de l’année dernière – et il semble qu’Activision soit impatient d’apporter plus de références de films cette fois aussi.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour voir à quoi ressembleront Ghostface et Frank the Rabbit dans le jeu, puis lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de l’événement effrayant de cette année.

The Haunting se déroulera à Verdansk à partir d’aujourd’hui (19 octobre) jusqu’au 2 novembre. La carte Warzone s’assombrira en l’honneur de l’événement et sera infestée de fantômes pour un événement à durée limitée pendant la période globale d’Halloween.

Cet événement, surnommé Les fantômes de Verdansk, est un « successeur spirituel » du mode Zombie Royale de l’année dernière qui vous verra « combattre des menaces à la fois humaines et inhumaines ». Vous aurez également la possibilité de jouer en tant que fantôme lors de cet événement. Essayez simplement de ne pas obstruer vos armes avec de l’ectoplasme.

« Exclusif à ce mode, gérez votre niveau de Peur en jouant bien et en restant en Terre Sacrée, de peur que votre Opérateur ne succombe aux ténèbres », dit la description. On dirait que cela va vous obliger à être un peu plus conscient du déni de zone que le jeu normal, alors.

Il y aura également deux séries de neuf défis à relever à partir d’aujourd’hui (une série de défis chacune pour Warzone et Black Ops Cold War). Les terminer tous vous rapportera 19 objets, y compris le LAPA SMG si vous relevez tous les défis dans l’une ou l’autre branche.

Dans Black Ops Cold War, vous pouvez profiter de nouveaux modes à durée limitée tels que Infected, Prop Hunt Halloween et Scream Deathmatch, et nous avons également un nouveau défi Hallows’ Eve Outbreak.

Si vous voulez jouer en tant que Ghostface de Scream, vous devrez acheter l’opérateur en pack. Voici ce qu’il comprend :

Nouvel opérateur : Visage de fantôme (cri)

Plans d’armes: Ghost Blade (couteau), 2x inconnu

Mouvement de finition: Fin violente

Charme d’arme: Téléphone sans fil

Accessoire de poignet: Carte de visite et emblème animés Scary Hours

Il existe également un pack de skins Frank le lapin, mais ce ne sera qu’un skin d’opérateur pour Baker – pas un tout nouveau personnage.

L’événement d’Halloween se déroule sous la forme d’une série de poursuites, de règlements controversés et d’appels à la syndicalisation du chien Activision Blizzard, et remet en question l’avenir de l’entreprise en tant que leader de l’industrie.