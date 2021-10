The Heat détruit les Bucks et présente leur candidature pour le ring

Battement énorme de chaleur de Miami en vue de dollars de Milwaukee 137-95 après un premier quart formidable (40-17) qui a condamné le duel pour la Floride. Tyler Herro a voulu montrer dès le début qu’il était arrivé branché sur la nouvelle saison et qu’il était le meilleur buteur du duel avec 27 points. Jimmy Butler a contribué 21 points et Bam Adebayo 20 points et 13 rebonds. Kyle Lowry a fait ses débuts en tant que partant, contribuant 5 unités et 6 passes décisives. Dans certains Bucks manquants, qui ont montré une image totalement différente de celle des débuts en championnat contre les Nets, Giannis Antetokounmpo est resté à 15 points et Grayson Allen est passé à 14. Le départ illusoire de Miami, ce qui montre très clairement qu’il va pour toute cette année.

Meilleur buteur de ce soir @raf_tyler ! pic.twitter.com/xyR88QjR9m – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 22 octobre 2021