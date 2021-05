The Heat sauve l’honneur et Boston s’approche du play-in

Il y a quelques mois, les Heat et les Celtics se battaient pour la finale de la NBA. Ils l’ont fait, le premier, après des éliminatoires spectaculaires au cours desquelles ils ont profité de l’absence d’avantage du terrain pour se présenter dans une ronde inattendue; et les secondes, après avoir battu les Raptors en sept matchs difficiles et avec le projet en jeu, celui qui a marché sur cette cravate jusqu’à trois fois mais qui n’a pas pu accéder à la dernière de tous. Plus tard, les deux équipes qui voulaient faire le saut final pour se battre pour le ring sont les perdantes de la saison. Un atypique, oui, marqué par le coronavirus, l’absence quasi totale du public (qui commence déjà à apparaître sur la plupart des pistes), avec un calendrier condensé, de nombreux masques et une énorme quantité de problèmes pour toutes les équipes. Mais une dans laquelle les deux équipes ont montré leurs lacunes, avec des projets prometteurs qui sont à des moments différents mais avec des aspirations qui sonnaient même au début du cours, et qui passent maintenant en évitant le play-in, ce genre de précédent que la NBA a inventé l’année dernière et a doublé dans l’actuel, cherchant à prolonger l’agonie qui implique toujours le combat passionnant pour les éliminatoires.

Il semble que ce seront les Celtics, et non les Heat, qui seront condamnés à jouer ce play-in. Ils répéteront le duel qu’ils ont eu aujourd’hui au Jardin dans à peine trois jours, mais la marge devient de plus en plus petite pour surmonter une distance qui augmente. déjà deux victoires derrière la sixième place de Miami. La réunion d’aujourd’hui semblait essentielle et ce n’était qu’un exemple de plus que la blessure de l’équipe verte continue de saigner sans aucune suture possible. Tout semble indiquer que, si les Celtics se disputent les playoffs (il semble impensable que cela n’arrive pas, mais …) ils diront au revoir au premier échange (en ce moment ils feraient face aux Nets, et ça dit tout) et ils commenceront un été qui sera marqué par une réflexion constante. De Danny Ainge, l’un des managers les plus interrogés (pour le moment) de la NBA, même un Brad Stevens qui n’a plus d’arguments et personne ne se compare à Gregg Popovich.

Jimmy Butler était le leader et l’impudique de l’équipe d’Erik Spoelstra, à laquelle (presque) tout le monde a contribué. L’attaquant a terminé avec 26 points, 8 rebonds et 11 passes, renforçant ce profil de distributeur qu’il a développé au maximum aux commandes d’un très bon entraîneur, mais cela n’a pas frappé la clé cette année. Bien sûr, au cas où Miami terminerait la saison régulière dans sa position actuelle, il rencontrera les Bucks de Giannis Antetokounmpo au premier tour. Oui, les mêmes qui ont été éliminés l’an dernier avec une exhibition tactique à laquelle Mike Budenholzer, un autre entraîneur interrogé qui joue en séries éliminatoires, n’a pas pu répondre. De retour au jardin, Bam Adebayo a terminé avec 20 points et 6 rebonds, Duncan Robinson a marqué 22 avec 6 sur 10 en triples, Trevor Ariza a prolongé sa deuxième jeunesse et en a ajouté 19, et Tyler Herro a atteint le même numéro depuis le banc. Avec ça, et un peu de Goran Dragic (9 + 7), les Heat ont repris un match qu’ils dominaient à la mi-temps (79-53, avec 43 points marqués au deuxième quart) et qu’ils se sont consacrés à gérer en seconde période.

Dans les Celtics, un peu de tout et beaucoup de rien. Jayson Tatum a eu un autre grand match, avec 29 points, 5 rebonds, 6 passes et 11 des 16 tirs depuis le terrain, mais encore une fois, sa performance était insuffisante. A cette occasion, il était accompagné d’un spectaculaire Evan Fournier, qui est allé à 30 points et 8 passes avec 7 sur 11. Marcus Smart a ajouté 16 points (et 6 défaites), Kemba 18 (avec 5 tirs sur 12), Aaron Nesmith un autre 16, Tristan Thompson a bien travaillé sous les planches (12 rebonds) … mais rien. La défense pyrrhique de première mi-temps et la réaction tardive laissent les Celtics septièmes avec quatre matchs à disputer pour terminer la saison régulière. Et avec la deuxième défaite consécutive et la troisième en quatre matchs. En fin, un autre désastre et un match entre deux équipes qui sont dans un combat très différent de celui de l’année dernière. Et qu’ils ont beaucoup à penser. Surtout les Celtics, submergés par la réalité et avec le projet en échec. Et presque tué.