Groupe de rock’n’roll suédois légendaire et énergique LES HELLACOPTERES a signé un accord avec Records d’explosion nucléaire. Pour célébrer le nouveau partenariat, leur troisième album classique, « Grand Rocher », à partir de 1999 a été mis à disposition sur les services numériques pour la première fois. De plus, le groupe a terminé l’enregistrement d’un tout nouveau HELLACOPTERES album studio qui verra le jour au printemps 2022.

LES HELLACOPTERES leader Nicke Andersson commente : « Le niveau d’excitation est très élevé ici au camp Hellacopter. Je sais que j’ai dit que cela n’arriverait jamais, mais j’avais tort. Une fois dans une lune bleue, c’est le cas, et non seulement nous avons un tout nouvel album prêt à se déchaîner sur vous, chers disciples du rocher, nous avons également l’immense plaisir de le faire avec les meilleurs Records d’explosion nucléaire. De bons moments à venir en effet! »

Jens Prüter, responsable A&R Explosion nucléaire Europe, commente : « J’étais plus qu’heureux de voir LES HELLACOPTERES encore lors de leurs récents spectacles de retrouvailles. Citer Dave Grohl d’une interview à l’Australian Grande journée festival (où le groupe a joué avec le COMBATTANTS DE FOO et RED HOT CHILLI PEPPERS): ‘LES HELLACOPTERES sont ravissantes. C’est l’un des meilleurs groupes que vous ayez jamais vu dans votre vie. Je te dis. C’est incroyable.’ Bien sûr, lors des concerts de retrouvailles, j’ai demandé au groupe s’ils feraient aussi un nouvel album, mais je ne voulais pas construire mes rêves trop haut. Mais je suppose que les rêves peuvent devenir réalité. Remerciement spécial à Nicke, Robert, Boba, Dregen et leur gestionnaire Patrick pour donner Explosion nucléaire l’opportunité de travailler avec LES HELLACOPTERES. L’album à venir prouve qu’ils sont toujours aussi incroyables. Je te dis. »

LES HELLACOPTERES ont été formées en 1994 par ENTERRÉ le batteur Andersson et BÉBÉS D’ARRIÈRE-COUR guitariste Dregen.

LES HELLACOPTERES‘ deuxième album, 1997 « Payer les cotisations », était le dernier effort en studio du groupe à présenter Dregen avant son départ pour se consacrer à plein temps BÉBÉS D’ARRIÈRE-COUR.

En octobre 2007, LES HELLACOPTERES ont annoncé qu’ils se sépareraient après la sortie de leur septième album, « Partir », une collection de reprises. Huit ans plus tard, le groupe s’est réuni, initialement pour une performance exclusive au Festival de rock suédois pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie de leur premier album, « Super merde au maximum ! »

Robert « Strängen » Dahlqvist, qui jouait de la guitare pour THE HELLACOPTERES pendant près d’une décennie, est décédé en février 2017 à l’âge de 40 ans.

Dahlqvist était membre de LES HELLACOPTERES de 1999 jusqu’à la dissolution du groupe en 2008.

LES HELLACOPTERES a obtenu deux certifications d’or, a remporté le prix suédois Grammy équivalent et un Kerrang ! prix, et ont amassé 100 millions de flux à ce jour.

