The Highlander Reboot : que se passe-t-il avec le film Henry Cavill ?

Comme l’un de ses personnages immortels titulaires, la franchise Highlander a vécu de nombreuses vies au cours des dernières décennies. Ça a été une série de films, une série télévisée, même une série animée. Cependant, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la franchise Highlander depuis le malheureux Highlander: The Source, le deuxième long métrage basé sur la série télévisée, n’a pas réussi à se connecter avec le public. Cependant, les tentatives de redémarrage de Highlander à partir de zéro ont commencé presque immédiatement après l’échec de ce film. Et maintenant, le redémarrage de Highlander semble pouvoir se produire avec Henry Cavill.

La tentative de redémarrage de Highlander a commencé en 2008, et maintenant, plus d’une décennie plus tard, il semble que le film pourrait enfin se produire, maintenant qu’Henry Cavill a officiellement signé pour jouer dans le nouveau film. Considérant que Cavill n’était pas le nom familier qu’il est aujourd’hui lorsque tout a commencé, cela montre à quel point les choses sont allées loin. Voici un retour en arrière du long chemin parcouru pour le redémarrage de Highlander et de tout ce que les fans ont traversé pour arriver ici.