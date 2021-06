The Homecoming : comment le travail à domicile se transforme rapidement en travail à domicile

Le ministère du Travail de l’Union a annoncé l’intégration de l’option travail à domicile dans le secteur des services

En juillet de l’année dernière, Yash Saxena, un ingénieur système chez Infosys à Hyderabad, a décidé de retourner dans sa ville natale de Kashipur dans l’Uttarakhand après que son entreprise a annoncé le travail à domicile pour les employés. Appelant cela un “travail”, le jeune homme de 24 ans, qui vivait loin de chez lui depuis six ans, a déclaré que “travailler depuis sa ville natale” était un rêve devenu réalité. « J’ai toujours voulu voyager, mais je ne pouvais pas à cause du travail. Mais depuis octobre de l’année dernière, j’ai repris ma passion et voyage vers au moins deux destinations par mois pendant sept-huit jours avec un groupe d’amis qui travaillent également à domicile », explique Saxena, ajoutant qu’il transporte son ordinateur portable pendant son se déplace et prend des pauses pour se rendre au travail afin de ne pas avoir à prendre de congé. Jusqu’à présent, il a visité Kedarnath, Tungnath (un temple de Shiva à Rudraprayag), Gangotri, Yamunotri, Rishikesh, Madhyamaheshwar dans le Garhwal Himalaya et Badrinath. Saxena, qui profite du fait qu’il habite dans une station de montagne, prépare son prochain voyage dans l’Himachal Pradesh.

Cela a aussi été bon sur le plan du travail. Saxena vit dans une famille commune de 10 personnes et tous ses cousins ​​sont dans l’industrie informatique, il est donc plus facile de travailler avec eux, dit-il, ajoutant qu’ils travaillent généralement dans la même pièce, sauf si quelqu’un a une réunion. « Je mange des plats faits maison, je voyage partout où je veux et je passe du temps avec ma famille. Je veux que ça continue », dit-il.

Saxena est l’un des nombreux professionnels qui ont quitté le chaos et la précipitation des villes métropolitaines pour adopter une vie plus simple dans les petites villes ou les villes d’origine en travaillant à domicile. La tendance à la migration vers des villes comme Mumbai, Delhi, Bengaluru et Hyderabad existe depuis les années 1980, Gurugram étant un ajout ultérieur. Cependant, après 2020, une tendance inverse croissante prend le dessus – des personnes migrant vers les grandes villes pour travailler à elles qui s’éloignent des métros alors que le travail rentre à la maison.

Comme Saxena, Madhusree Goswami, une professionnelle des médias de 29 ans, est également retournée dans sa ville natale de Darjeeling. Goswami, qui travaillait à distance depuis un an à Bengaluru, a changé d’emploi en avril et c’est à ce moment-là que sa famille lui a conseillé de revenir, car son nouveau lieu de travail l’obligeait également à travailler à distance. La plupart de ses amis travaillent également à distance depuis Darjeeling et cela a été une bonne chose de les rattraper, dit-elle, ajoutant que le travail depuis sa ville natale est comme des vacances payées. « Il y a très peu de cas de Covid à Darjeeling et c’est donc bien d’être de retour. Il n’y a pas de folie ici. Je reçois des plats cuisinés à la maison et ma routine a commencé à se mettre en place. À Bengaluru, je ne me suis jamais réveillé à 5h30 pour une promenade, mais maintenant je le fais. Quand j’étais à l’école, je pouvais lire presque un livre entier en une journée, mais quand j’ai commencé à travailler, je pouvais à peine lire deux pages par mois. Cela a également changé, car j’ai commencé à lire », partage Goswami, ajoutant qu’elle aimerait continuer à travailler depuis sa ville natale.

Shrey Pandey, ingénieur système de 24 ans, qui est revenu d’Hyderabad à Jaipur en juin de l’année dernière, espère également que la tendance au travail à distance se poursuivra car cela signifie moins de dépenses et une vie plus facile. « Je vivais dans un appartement avec trois personnes et nous partageions tous les travaux ménagers. C’était en quelque sorte gérable, mais on dépense ensuite pour le loyer, l’épicerie, l’électricité, etc., et tout ce qui est économisé lorsque vous vivez à la maison », explique Pandey, qui vit dans la maison de ses parents, où il a sa propre chambre, qui double en tant que bureau distant.

En janvier de cette année, le ministère du Travail de l’Union a annoncé l’intégration de l’option «travail à domicile» dans les établissements comptant 300 travailleurs ou plus dans le secteur des services dans le cadre de son projet de règlement type. “Sous réserve de conditions de nomination ou d’accord entre l’employeur et les travailleurs, l’employeur peut autoriser un travailleur à travailler à domicile pendant des périodes ou des périodes déterminées par l’employeur”, indique le projet de code. Cependant, les employés qui déménagent dans d’autres villes pour travailler à domicile peuvent être confrontés à une baisse de salaire, tandis que ceux qui travaillent à domicile mais sans changer de lieu peuvent être confrontés à une modification des éléments de l’indemnité. L’indemnité de transport, par exemple, peut être remplacée par des frais de Wi-Fi, etc.

Le travail à distance obtenant même le feu vert du gouvernement, la tendance est susceptible de se renforcer et de se jouer à plus grande échelle, mais il reste à voir comment la refonte des salaires l’impactera à l’avenir.

Il existe aujourd’hui trois types de professionnels : ceux qui aiment travailler depuis leur ville natale, ceux qui n’aiment pas et ceux qui aimeraient un modèle hybride à l’avenir. Il en va de même pour la communauté étudiante. Psychologue clinicienne stagiaire poursuivant une maîtrise en philosophie à l’Université ICFAI de Tripura, Deeksha Rathore, 26 ans, est retournée dans sa ville natale Dehradun en avril de cette année après ses examens du premier semestre. Sa routine quotidienne s’est mise en place et étudier à distance fonctionne bien aussi, mais le défi réside dans le fait qu’il n’y a pas de visites physiques à l’hôpital et d’interactions avec les patients, ce qui réduit sa formation à la théorie uniquement. « Les psychologues de Tripura ont lancé une initiative de télé-conseil aux patients de Covid, nous devons donc appeler 20 à 25 patients chaque jour et les conseiller. Mais comme il n’y a pas d’interaction en face à face, établir une relation au téléphone prend du temps… les patients ne s’ouvrent pas et ne veulent pas partager. La plupart des patients disent qu’ils vont bien même s’ils ne le sont pas et ne rappellent pas. Il est difficile de les faire parler de leurs sentiments au téléphone », explique Rathore, ajoutant que les conseillers comme elle ne peuvent acquérir de l’expérience que grâce à des séances physiques.

Cela mis à part, Rathore dit qu’elle a apprécié son séjour à la maison alors qu’elle mange des plats faits maison. « La cuisine du nord-est (à Tripura) était très nouvelle pour moi et je ne m’y étais pas habituée. Je ne connaissais pas grand monde non plus sur le campus, donc ça fait du bien d’être de retour », partage-t-elle.

Le développeur de logiciels Praful Parashar préfère également un modèle de travail hybride. Le jeune homme de 24 ans travaille pour une startup à Bangalore depuis août 2019 et est retourné dans sa ville natale d’Agra en mars de l’année dernière. Travailler depuis sa ville natale, dit-il, a été une expérience mitigée car les distractions sont nombreuses. « J’assistais à une réunion virtuelle à 21 heures un jour et ma famille (parents et sœur) était dans la même pièce. Ils ont continué à parler et quand je devais parler pendant la réunion, j’ai dû quitter la pièce à cause du dérangement », explique Parashar, ajoutant qu’il ne peut pas vraiment blâmer sa famille, car sa réunion s’est déroulée en dehors des heures de travail. Au début, travailler dans le confort de son lit semblait être un luxe, mais un an et demi de travail comme celui-ci l’a rendu monotone, dit-il. « Les interactions sociales me manquent même si je suis plus productif à la maison. Je préférerais un modèle de travail hybride où l’on rentre chez soi en avion les jours sans bureau », explique Parashar.

Obstacles et défis

Une recherche de 2020 de l’Université de l’Utah intitulée Planning and Development Challenges in Western Gateway Communities a mis en lumière la migration vers les petites villes des États-Unis et la manière dont elle pose des défis de planification et de développement pour les autorités. En Inde, les défis sont bien plus importants, la connectivité Internet et l’alimentation électrique étant les principaux problèmes.

Beaucoup de ceux qui sont retournés dans leur ville natale sont déjà confrontés à des défis. Saxena, qui vit dans une station de montagne, convient que parfois l’électricité n’est pas disponible pendant un ou deux jours. Cela s’est produit trois ou quatre fois depuis qu’il est revenu. “Mais c’est gérable”, explique Saxena, ajoutant: “Cependant, les escapades de week-end que nous avons eues à Hyderabad me manquent. Comme l’Uttarakhand n’est pas aussi développé, nous ne pouvons pas le faire ici… et devons attendre que tout le monde soit libre pour planifier un voyage. Même alors, j’aime travailler depuis ma ville natale car les avantages l’emportent sur les inconvénients.

Goswami plaisante en disant que même si elle travaille depuis sa ville natale, elle ne trouve presque pas de temps pour ses parents. « Je me connecte tôt le matin et je suis libre entre 21 h et 22 h, donc je n’ai pas beaucoup de temps avec ma famille… pourtant j’aime travailler dans le confort de ma ville natale », dit-elle.

Une chose est claire : la façon dont nous travaillons maintenant ne sera plus jamais la même. Il reste cependant à voir comment cette tendance à la migration inversée se déroulera dans les années à venir et quelles infrastructures et changements structurels elle apportera aux villes et aux entreprises.

