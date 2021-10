The Horrors annonce ‘Against The Blade EP’ et partage la chanson titre

Les horreurs ont annoncé des plans pour trois autres titres, intitulés Against The Blade. Pour célébrer l’annonce, le groupe a sorti la chanson titre épique et punitive.

Le disque, qui devrait sortir le 5 novembre, fait suite à leur précédent EP Lout, sorti plus tôt cette année.

« The Against The Blade EP est une nouvelle descente dans le chaos », a déclaré le leader Faris Badwan. « Il s’agit de la liberté qui accompagne l’abandon de tout espoir, l’abandon du contrôle et l’acceptation du fait que vous serez toujours en désaccord avec le monde qui vous entoure. »

« Une fois que le bal a commencé avec l’écriture de Lout, j’ai aimé l’idée de mettre le groupe au défi de pousser toutes les chansons dans une direction aussi extrême que possible », a ajouté le bassiste Rhys Webb.

Les Horrors ont récemment célébré le quatrième anniversaire de leur cinquième album séminal, V. Le groupe a suivi sa muse (presque littéralement) jusqu’au bout du monde pour créer les chansons de V. Le chanteur Faris Badwan et le bassiste Rhys Webb ont décampé en Islande avec une boîte à rythmes Korg et des guitares acoustiques pour écrire des chansons dans une cabane isolée, tandis que le guitariste Joshua Third, le magicien du clavier Tom Furse et le batteur Joseph Spurgeon ont également composé de nouveaux morceaux individuellement. Ramenant tout à la maison, le quintette s’est ensuite lié avec le producteur Paul Epworth (Paul Mccartney, Jeu froid, U2) et la magie a commencé à se produire.

Rappelant les sessions de l’album V avec tendresse, The Horrors n’a pas tari d’éloges pour l’enthousiasme de leur nouveau producteur, sans parler de sa spontanéité. « Nous commencions avec un petit motif, généralement une boucle électronique qui semblait attrayante, et construisions des trucs », a déclaré Joshua Third. « C’était comme deux chansons par jour, nous n’avions pas travaillé comme ça depuis des années. Il [Epworth] continuerait à tout faire rouler, alors que nous en étions à un stade où nous devions nous enfoncer dans un bunker et discuter de quelque chose pendant des siècles. Mais il est tellement obsédé par l’action, c’est rafraîchissant.

Précommandez Contre La Lame.