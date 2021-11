The Horrors révèle que le claviériste Tom Furse a quitté ses concerts

The Horrors sera désormais un quatuor sur scène (Photo : Jo Hale/Redferns)

The Horrors évoluera en tant que quatuor alors que le claviériste Tom Furse quittera le groupe « dans un avenir prévisible ».

Le groupe a révélé que leurs concerts à Manchester et à Bristol étaient reportés à 2022, et quand ils reviendront en tant qu’unité live, ce sera sans Tom.

Furse a sorti deux albums solo, Interludes de 2018 et Ecstatic Meditations de l’année dernière, et continuera de contribuer à The Horrors, mais ne jouera plus avec eux.

Le groupe qui a été formé en 2005 et est composé de Furse, du leader Faris Badwan, du bassiste Rhys Webb, du guitariste Joshua Hayward et du batteur Joseph Spurgeon – a fait la déclaration officielle en ligne, déclarant : » Alors que nous planifions nos prochains concerts, nous avons ressenti cela était le bon moment pour mentionner que Tom a décidé de faire une pause dans les concerts dans un avenir prévisible.

« Nous avons parlé de la façon dont cela affectera notre configuration en direct et avons décidé que nous n’allions pas remplacer Tom ou faire appel aux services d’un cyborg à sa place – à la place, nous allons jouer en tant que 4 pièces à partir de maintenant au.

« Tom continuera à contribuer, il ne sera tout simplement pas en tournée. Nous sommes impatients de vous voir bientôt et de jouer le rôle des nouvelles Horreurs simplifiées.’

Furse ne jouera plus en direct (Photo : Burak Cingi/Redferns via .)

Sur les réseaux sociaux, Furse a expliqué plus en détail les «16 années colorées et remplies de stroboscopes fumés» sur la route et sa décision de prendre du recul.

Il a déclaré à ses abonnés: «Donc, après 16 années colorées, enfumées et remplies de stroboscopes, j’ai décidé de raccrocher mes éperons de concert avec The Horrors.

https://www.youtube.com/watch?v=ys5mvOFcsiA

« Quand j’y repense, je suis reconnaissant d’avoir pu expérimenter le monde d’une telle manière ; la dualité de la vie surréaliste mais parfois banale d’un musicien de tournée est une expérience qui vaut vraiment la peine d’être vécue.. mais il est clair depuis un moment que la vie de tournée n’est pas vraiment pour moi. Je suis juste plus un créateur qu’un interprète.

« Ce que je veux de ma vie, c’est de me réveiller tous les jours et de me demander « qu’est-ce que je vais faire aujourd’hui ? » Les tournées ne sont pas vraiment un environnement propice à ce genre de réflexion, et j’ai toujours été plus satisfait en studio que je ne l’ai jamais été sur scène.

« Dans cet esprit, je ne disparais pas complètement, je serai toujours là pour contribuer aux disques Horrors, mais ces contributions feront partie d’une pratique créative beaucoup plus large. »

Cette nouvelle intervient après la sortie de l’EP à trois titres du mois dernier Against the Blade – qui faisait suite au précédent EP de The Horrors Lout – et Faris a décrit comme « une nouvelle descente dans le chaos ».

Il a récemment déclaré : « The Against The Blade EP est une nouvelle descente dans le chaos. Il s’agit de la liberté qui accompagne l’abandon de tout espoir, l’abandon du contrôle et l’acceptation du fait que vous serez toujours en désaccord avec le monde qui vous entoure.



