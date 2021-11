The Human League partage le remix de « Don’t You Want Me »

La Ligue humaine a sorti un remix de son tube classique des années 80 « Don’t You Want Me ».

Pour célébrer le 40e anniversaire du morceau qui a fait d’eux un nom connu, le trio anglais s’est associé au DJ et producteur allemand Purple Disco Machine pour lui donner une nouvelle couche de peinture. Cette nouvelle version de « Don’t You Want Me » apporte une touche fraîche et moderne à l’original tout en conservant son essence des années 80.

« Je ne peux pas dire à quel point je suis heureux avec le remix de Purple Disco Machine de » Don’t You Want Me « , parce que ma musique pop préférée est le Disco », explique le chanteur principal de The Human League, Phil Oakey.

« Je suis Tino Schmidt depuis quelques années, à la fois pour ses chansons originales et ses formidables remixes. Bien que je sois content de ces remixes qui sont une prise complètement alternative à l’original, je suis vraiment étonné que le mix de Tino soit le premier depuis l’original qui comprend totalement l’esprit et l’améliore tout en mettant notre morceau à jour, debout puissamment contre mes airs de danse contemporaine préférés.

« Et maintenant, je vais l’écouter à nouveau, aussi fort que les voisins le supporteront ! » « Je suis absolument honoré de remixer ‘Don’t You Want Me' », ajoute Purple Disco Machine. « C’est tout simplement l’un des meilleurs disques jamais réalisés et je désespère d’en jouer une version dans mes sets de DJ depuis des années.

« J’ai délibérément gardé mon remix fidèle à l’original car je savais que je ne pouvais pas trop altérer ces vers et ces refrains incroyables car ils offrent une reconnaissance et une joie si puissantes de la part du public. Déjà tout le monde me chante les paroles quand je la joue dans mes DJ sets ! J’espère avoir apporté suffisamment de Purple Disco Machine aux audiences pour qu’elle soit digne du 40e anniversaire.

« Tu ne me veux pas ? » a été initialement publié en 1981 et est devenu le single le plus vendu de l’année, revendiquant également la Spot de Noël n°1. Il est devenu plus tard le cinquième single le plus vendu des années 80 et le 23e single le plus réussi de l’histoire des charts britanniques.

La Human League sera en tournée au Royaume-Uni en décembre pour célébrer les 40 ans de son record historique Oser, dont « Don’t You Want Me » est tiré.

Human League: A Very British Synthesizer Group est disponible sur CD et DVD.