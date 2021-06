The Human Library : au lieu de lire des livres, vous « lisez » les gens | Vie

in

La fin de la pandémie est proche. Il est temps de se regarder à nouveau en face et de parler. La meilleure recette contre l’intolérance et l’incompréhension.

Cela a été une année difficile pour Bibliothèques humaines. Mais, petit à petit, ils commencent à retrouver une normalité. Ce sont des instruments dont nous avons besoin en ces temps difficiles que nous vivons.

Mais, Qu’est-ce qu’une bibliothèque humaine ? Si vous allez dans une bibliothèque traditionnelle pour lire des livres, à une bibliothèque humaine vous allez à … lis gens.

Il y a un slogan qui dit: “Ne jugez pas un livre par sa couverture.” C’est le leitmotiv des Bibliothèques Humaines : Ne jugez pas une personne sur son apparence. Parlez-lui et sachez comment elle pense. Votre opinion est sûre de changer. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Le projet Bibliothèque humaine ou alors Bibliothèque humaine est né à Copenhague en 2000, sous le nom de Menneskebiblioteket. C’est l’idée de Ronni Abergel et de son frère Dany, qu’il a développée avec ses amis Asma Mouna et Christoffer Erichsen.

Aujourd’hui, c’est devenu une ONG appelée HumanLibrary.org qui a créé des dizaines de bibliothèques humaines, dans plus de 85 pays.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’idée de Human Library est briser les barrières des préjugés, avec quelque chose d’aussi simple que de parler. Dans les Bibliothèques Humaines vous pouvez trouver différents types de livres : un mendiant, un réfugié, une personne obèse, un musulman, une personne qui pratique le polyamour, un ex-détenu…

Il s’agit de ne pas juger un livre par sa couverture, et si vous avez des préjugés contre quelqu’un ou simplement, vous êtes curieux, asseyez-vous et parlez-lui et écoutez ce qu’il a à dire.

Quand vous entendez son histoire, pourquoi il est comme il est ou quelles situations il a dû traverser pour devenir un mendiant, un réfugié ou un immigrant, vous pouvez le voir différemment.

C’est une idée intéressante car la grande majorité des problèmes et des préjugés ou des confrontations avec d’autres personnes se résolvent en parlant.

Et maintenant que nous pourrons bientôt retirer nos masques, c’est le meilleur moment pour trouver une bibliothèque humaine, et découvrir d’autres façons de vivre, et de voir la vie.