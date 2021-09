THE HUSL va intégrer Chainlink VRF

L’une des principales plates-formes NFT de l’industrie de la musique, THE HUSL, a finalement annoncé qu’elle entrait dans une intégration avec Chainlink VRF (Verifiable Random Function) sur le réseau blockchain d’Ethereum. Grâce à l’intégration, l’écosystème de THE HUSL aura accès au RNG (Random Number Generator) prouvé équitablement. Le RNG aidera THE HUSL avec la distribution équitable des NFT, la distribution aléatoire des récompenses, l’organisation de compétitions et de cadeaux équitables et sécurisés, et plus encore. Le réseau Oracle décentralisé de Chainlink exécute des calculs complexes hors chaîne pour fournir à THE HUSL un caractère aléatoire hors chaîne vérifiable et inviolable pour une sélection vérifiable et équitable des gagnants de l’événement.

La plate-forme de THE HUSL organise des compétitions axées sur le NFT basées sur les récompenses expérientielles. Chaque collection NFT de la plate-forme offre aux propriétaires des opportunités innovantes de se faire concurrence pour des prix. Les prix basés sur NFT incluent généralement des produits et des expériences du monde réel comme des autographes de personnalités éminentes, des souvenirs, des invitations à des événements de premier plan, des rendez-vous en personne avec des musiciens, etc. Grâce à l’intégration avec Chainlink VRF, THE HUSL sera en mesure d’augmenter l’authenticité du mécanisme de distribution des récompenses de la plate-forme en générant des nombres aléatoires grâce à un calcul hors chaîne vérifiable et sécurisé. Le RNG de Chainlink VRF est plus avancé que le RNG traditionnel. Le premier fonctionne en combinant des blocs de données avec les clés privées prédéterminées du nœud Oracle pour générer des nombres aléatoires et leurs preuves cryptographiques.

THE HUSL occupe une position de premier plan dans les industries de la musique et de la technologie Blockchain. La collaboration avec Chainlink VRF permettra aux utilisateurs de THE HUSL de mettre en jeu des jetons THE HUSL, de voter sur les propositions de plate-forme, d’offrir des conseils aux créateurs, de bénéficier de remises sur des objets de collection, de cultiver des NFT rarement frappés, de participer à des ventes et enchères exclusives de NFT, d’accéder à flux de musique, et plus encore.