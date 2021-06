The Ice Road Review de Netflix: le film d’action Netflix de Liam Neeson est une déception de pierre froide

La plupart des conflits de The Ice Road sont centrés sur l’effondrement d’une mine de diamants au Canada, l’événement nécessitant une équipe de conducteurs sérieux et sérieux pour conduire un grand nombre d’équipements essentiels en peu de temps. Embauché par Goldenrod (Lawrence Fishburne), ce groupe de héros intrépides comprend Mike (Liam Neeson), un homme qui dérive d’un travail à l’autre pour s’occuper de son frère; Tantoo (Amber Midthunder) une femme dont le propre frère est piégé dans la mine ; et Vernay (Benjamin Walker), un actuaire qui travaille pour la société minière exploitant le site. Avec des conditions dangereuses et une torsion ou deux cachées dans le cadre, The Ice Road sait ce qu’elle essaie de faire; il ne sait tout simplement pas comment y arriver.