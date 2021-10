The International 10 — Finales du bracket inférieur

Nous récapitulons certains des moments les plus intéressants et les plus excitants de la finale LB entre Team Secret et Team Spirit.

Team Secret et Team Spirit sont comme David et Goliath. La centrale européenne faisait partie des équipes les plus fortes en 2020, et tout le monde s’attendait à ce qu’elle performe bien à ce TI. Heureusement, Clemen « Puppey » Ivanov a répondu aux attentes et a complètement déchiré ses adversaires. En fait, ils n’ont pratiquement perdu aucun match avant d’affronter le PSG.LGD dans l’Upper Bracket. Les Chinois ont prouvé encore une fois qu’ils sont parmi les meilleurs au monde en ce moment et ont poussé Secret dans le LB.

D’un autre côté, Team Spirit est la plus grosse surprise du tournoi jusqu’à présent. L’équipe de SIC a choqué le monde avec sa performance dominante contre certaines des meilleures équipes. Alexander « TORONTOTOKYO » Khertek et le reste de son équipe ont éliminé les doubles champions TI OG. Ils ont également réussi à faire face à de nombreux autres adversaires mortels, ce qui leur a permis de briller lors de la finale LB.

Jeu Un

Team Secret ne voulait prendre aucun risque avec ses adversaires mortels dans le premier match. C’est pourquoi ils ont choisi un draft classique impliquant Magnus et Terrorblade. D’un autre côté, Team Spirit s’est concentré sur l’élimination de ses adversaires. Par conséquent, ils ont choisi Storm Spirit, suivi de IO et Spectre.

Bien que le début de match ait été assez équilibré, Team Secret avait une légère avance. Cela leur a donné la possibilité de sécuriser le premier kill sur Roshan, ce qui a donné à Terrorblade une avance significative sur le reste. Team Spirit a essayé de rebondir et d’obtenir suffisamment de temps pour que Spectre brille, mais ils n’ont pas pu répondre aux attentes.

Lentement mais sûrement, Lasse Aukusti « MATUMBAMAN » Urpalainen et sa Terrorblade sont devenus trop puissants pour que TS puisse s’en occuper. Bien que SS et Spectre aient obtenu quelques objets, ils n’ont pas pu faire face au puissant démon. Après avoir sécurisé deux voies de rax, Team Secret a réussi à s’assurer la victoire lors du premier match de la série.

Jeu deux

Dans le deuxième match de la série, Team Secret a de nouveau choisi son Magnus préféré. Cependant, au lieu de l’associer à Terrorblade, la centrale européenne a choisi Juggernaut. Ce combo ne vieillit jamais et a beaucoup de potentiel.

D’un autre côté, Team Spirit a complètement changé son projet et a choisi des héros vraiment intéressants, tels que Kunkka et Dark Willow. Il semble que les choix peu orthodoxes ont porté leurs fruits parce que TS a bien fait dans la phase de laning. Malgré la perte du premier sang, l’équipe de SIC a assuré à ses Morhpling et Kunkka suffisamment d’espace pour prendre une longueur d’avance.

Grâce à l’avantage, Team Spirit a pu gagner plusieurs combats d’équipe importants. Cependant, cela n’a pas suffi à faire tomber Puppey and co. parce que TS a rebondi. Malheureusement, cela n’a pas suffi à résister à la pression de l’équipe d’Europe de l’Est car leur Morphling les a menés à la victoire.

Jeu trois

Team Spirit a décidé de voler une page du livre de Secret en choisissant Magnus pour eux-mêmes. Ils ont associé le héros à Sven, qui est connu pour être l’un des meilleurs clic-droit de Dota 2. Pour le contrer, Team Secret a choisi plusieurs héros capables de faire du cerf-volant, tels que Shadow Demon et Lycan.

Comme prévu, les deux équipes ont joué plus défensivement car il s’agissait du dernier match de la série. Tous deux se sont concentrés sur l’agriculture, mais Sven était le seul héros qui se portait bien pour TS. Malheureusement, leur Storm Spirit n’a pas pu briller dans la voie médiane parce que Lina de Michał « Nisha » Jankowski était vraiment forte.

Malgré le début chancelant, Spirit’s Sven était hors de contrôle et a puni ses ennemis pour être trop agressif. L’équipe européenne perdait lentement le contrôle alors que Team Spirit commençait à infliger trop de dégâts. llya « Yatoro » Mulyarchuk et son Sven ont eu un combat d’équipe incroyable et ont réussi à obtenir un Rampage, ce qui a forcé Team Secret à appeler GG.

Suite à la défaite, Team Secret est désormais éliminé du meilleur tournoi Dota 2. Ils figuraient parmi les favoris pour remporter l’épreuve et s’en sont tirés équitablement, en prenant . Cependant, la performance de Team Spirit dans les matchs deux et trois était tout simplement trop bonne. L’équipe de SIC mérite son sport en Grande Finale, où elle doit affronter nul autre que le PSG.LGD.

Assurez-vous de vous connecter pour la grande finale aujourd’hui, en direct sur Twitch.