The International 10 – Main Event Day 1

ESTNN récapitule toute l’action du premier jour sur la scène principale de Bucarest.

TI 10 est revenu sur nos écrans aujourd’hui avec beaucoup de triomphe, de chagrin et de faux applaudissements. Nous jetons un coup d’œil à certains des moments les plus mémorables du premier jour de notre série Upper et Lower Bracket.

Team Spirit pousse iG à trois matchs

Notre journée s’est ouverte avec un cracker d’une série; Team Spirit a affronté Invictus Gaming et a volé le premier match avec un combo de bonne fortune et de stratégie audacieuse. Morphling d’Illya « Yatoro » Mulyarchuk marquant une rune Double Damage était la bonne fortune. La stratégie audacieuse capitalisait sur leur victoire en hauteur, poussant directement vers les T4 au lieu de prendre les casernes d’iG. C’était un geste audacieux et peut-être un peu effronté, mais cela leur a donné la victoire du match 1.

Spirit est revenu dans le jeu 2 prêt à le prendre également, arrachant le premier sang. Mais Invictus n’était pas sur le point de commettre une autre erreur. L’équipe chinoise a joué avec discipline et défense en réussissant à prendre le contrôle de la carte une fois que les choses sont sorties de la phase de laning. Spirit n’a jamais vraiment repris la tête, même s’ils ont réussi à tenir bon. Invictus Gaming a amené la série à égalité juste avant la marque des 49 minutes.

Mais c’est lors du troisième match que l’équipe chinoise a vraiment tout mis en œuvre. Un projet confortable a vu Jin « flyfly » Zhiyi marquer un Spectre, ainsi que Storm Spirit pour Zhou « Emo » Yi et Phoenix sur Hu « kaka » Liangzhi. Cette composition serait un désastre pour à peu près n’importe quelle équipe. Et Spirit ne faisait pas exception. Invictus Gaming a remporté le troisième match avec une avance de 38 éliminations, remportant la première victoire de la journée et restant bien au chaud dans l’Upper Bracket pour le moment.

Point culminant du support supérieur: Team Secret KO OG

Les rêves de l’Upper Bracket d’OG se sont terminés aujourd’hui après leur chute 2-0 contre Team Secret lors de notre deuxième série de la journée. C’est la première fois que OG affronte le LB Gauntlet depuis 2017.

Jeu 1

Nous avons vu un début égal à cette série dans le jeu 1. OG a choisi Io dans le offflane pour Sébastien « Ceb » Debs, un clin d’œil à l’ancienne star d’OG Anathan « ana » Pham’s carry wisp à TI 9. Et avec Johan « N0tail » Sundstein sur Mars et Sumail « SumaiL » Hassan sur Ursa, le repêchage d’OG avait l’air bien, avec beaucoup d’initiation et d’économies pour construire un jeu solide autour de SumaiL.

Mais les choses n’étaient pas si simples, surtout une fois que Lasse « MATUMBAMAN » Urpalainen a obtenu son Sceptre d’Aghanim à la 27e minute. Puis, grâce à Ludwig « Zai » Wåhlberg qui dirigeait Earthshaker, il était temps pour un spécial Matu Morphshaker. Cela a fourni à Morph une initiation désagréable et de nombreuses opportunités de se lancer et de dévorer les héros d’OG.

Avec l’aide des restes interminables de Michał « Nisha » Jankowski sur Ember (il est allé 20/22/3 ce match), le revirement de la marque des 30 minutes a été dur et rapide. Avec Secret en avance avec une avance de 11k dans la valeur nette de 35 minutes. Et accumuler les kills. Le conseil était 42-26 par 37 minutes. Le contrôle de la carte et la mobilité de Secret une fois qu’ils avaient atteint leur timing étaient tout simplement trop pour OG. Secret a raflé la première victoire de la série à 40 minutes. Le score final 51-27.

Jeu 2

Si le jeu 1 nous avait fait sortir le copium, nous avions besoin de plus dans le réservoir pour le jeu 2.

C’était un véritable bain de sang. Il semblait que les deux équipes aient choisi de nombreux héros de confort tout au long du repêchage, et beaucoup s’attendaient à voir un N0Tail Elder Titan ce match. Cependant, le héros a atterri sur Martin « Saksa » Sazdov et N0Tail a dirigé son commandant de la Légion. Un Clinkz pour SumaiL a encore une fois rendu le repêchage d’OG formidable.

Mais Secret n’avait pas l’air trop négligé non plus, avec le capitaine de l’équipe Clement « Puppey » Ivanov exécutant sa signature Enchantress et Matu prenant la première Ursa de bébé cette fois-ci. Mais les choix de Yazied « YapzOr » Jaradat et Nisha ont définitivement causé des problèmes à OG.

Windranger de YapzOr a joué un rôle déterminant dans la mise en place de certains des choix vicieux et des combats d’équipe que nous avons vus au cours de ce match.

Et si vous commencez à remarquer beaucoup de Tinkers sur la voie médiane dans vos pubs, vous pouvez remercier la performance de Nisha pour cela. Il a donné un coup de pouce à son équipe à travers les voies, bloquant Topias « Topson » Taavitsainen Hoodwink hors de la précieuse ferme des débuts. Ensuite, il a simplement roulé à travers tout ce que OG lui a lancé, il était invaincu, avec un 13/0/18. OG a à peine réussi à décrocher un kill sur le plateau; le score final était de 42-5 lorsque Secret a clôturé le match en un peu moins de 28 minutes.

Fnatic, Quincy Crew, Alliance et EG survivent au LB Round 1

Le Round 1 de notre Lower Bracket était de la série Bo1, ce qui est toujours une affaire douce-amère. Chaque équipe qui a atteint la scène principale de TI mérite d’être là, mais toutes ne peuvent pas avancer vers l’égide.

Nous avons vu Fnatic briser le tir d’Undying pour une part du prix de 40 millions de dollars. Quincy Crew a envoyé Aster emballer. L’Alliance régnait triomphalement sur la côte des bêtes. Et EG a réussi à se maintenir dans le match, remportant sa victoire sur Elephant.

Le Lower Bracket Game 4 se termine avec @EvilGeniuses assurant leur victoire et continuant leur combat pour la survie dans le Lower Bracket. Pour @ElephantDota2, leur jeu pour l’Aegis se termine ici. #TI10 pic.twitter.com/UWt95PQtck – L’International (@dota2ti) 12 octobre 2021

Voici deux de nos moments préférés du support inférieur.

Point culminant du bracket inférieur : le retour de Quincy Crew

Team Aster vs Quincy Crew a démarré lentement, QC remportant finalement le premier sang après la marque de 5 minutes. Mais le score était égal à 8-8 alors qu’Aster a pris le premier Rosh à environ 19 minutes. Avec l’égide sur Luna de Du « Monet » Peng. Mais même si l’équipe chinoise s’est déplacée pour pousser son avantage et le T2 dans la voie du haut, le score est resté au coude à coude. Même si Aster détenait l’avance sur l’or, QC ne les laissait pas prendre trop d’avance. Aster est allé dur à 35 minutes pour essayer de prendre les hauteurs de Quincy Crew, mais QC a réussi à tenir, rejetant leurs rachats.

À peine 4 minutes plus tard, QC courait sur la voie médiane après avoir combattu en équipe. Ce fut un déchirement pour Aster, qui a dit au revoir à la scène principale de TI.

Point culminant du support inférieur : l’Alliance renvoie la côte des bêtes à la maison

Toutes nos séries Lower Bracket étaient pleines d’enthousiasme, mais regarder Alliance et la côte des bêtes s’affronter pour rester en vie à TI était certainement l’un de nos moments forts. Alors que la côte des bêtes était la favorite de beaucoup de personnes avant cette série, Alliance a montré pourquoi elle continue de maintenir son statut d’une des équipes les plus légendaires de Dota.

Les choses semblaient bonnes pour la côte des bêtes lors du repêchage, Héctor Antonio « K1 » Rodríguez a décroché Sven, un héros sur lequel il est plus qu’à l’aise. Pendant que Nikolay « Nikobaby » Nikolov dirigeait Spectre comme le carry dur. Le match sur la voie médiane était tout aussi difficile. Adrián « Wisper » Céspedes Dobles a battu Sand contre Linus « Limmp » Blomdin sur Lina, un duo qui a définitivement joué en faveur d’Alliance.

Au début de notre jeu, le premier sang est allé à Alliance, avec le capitaine de l’équipe Gustav « s4 » Magnusson qui a éliminé le K1 juste avant 1h30. Ensuite, le second a également suivi son chemin. Le score était de 6-1 en faveur de l’Européen à 6 minutes. Les choses ont démarré lentement pour la côte des bêtes, qui avait choisi Alliance comme adversaire pour ce Bo1.

Limmp était au sommet de son art sur Lina, atterrissant étourdissement après étourdissement, provoquant un désastre pour la Colombie-Britannique. Alors que le dernier espoir de SA a réussi à résister à l’assaut, et même à mener un combat d’équipe vital à 26 minutes pour pousser dans le Rosh. Mais cela n’a pas suffi à empêcher Alliance de progresser vers la victoire. Le score final était de 44-19 alors que l’Alliance remportait la victoire. Malgré une saison DPC fantastique et une solide performance ici à Bucarest à travers les groupes, il était temps pour Beastcoast de dire au revoir. Une fin déchirante pour la course de l’Amérique du Sud à TI 10, mais une victoire bienvenue pour Alliance qui affrontera les déchus du support supérieur lors du deuxième tour de la LB.

L’International 10 revient plus tard dans la journée avec PSG.LGD contre T1 en premier sur scène. Assurez-vous de suivre toute l’action en direct sur Twitch.