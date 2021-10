The International 10 – Main Event Day 2

Nous revenons sur toute l’action du jour 2 à TI 10.

Notre deuxième journée à TI 10 nous a encore une fois apporté de très belles Dota 2. Alors que la compétition commence à s’échauffer, c’est le moment de faire ou de casser pour nos équipes Lower Bracket. Et les choses ne sont pas moins brutales dans l’Upper Bracket, où une chute pourrait faire la différence entre une course facile vers la Grande Finale ou une remontée difficile au sommet.

Si vous avez manqué toutes les sensations fortes et les débordements, nous avons rassemblé quelques-uns des moments les plus mémorables du deuxième jour à Bucarest.

LGD et Virtus.Pro continuent leur course Upper Bracket

Nous avons eu droit non pas à une, mais à deux séries de trois matchs dans notre Upper Bracket aujourd’hui, et les deux ont eu leur juste part de surprises. Notre série d’ouverture a parfois semblé un peu tremblante pour le PSG.LGD, alors que l’équipe T1 SEA a tout mis en œuvre pour maintenir ses rêves Upper Bracket en vie. Bien que ce n’était pas censé être, T1 a joué plus qu’admirable. Wjile Virtus.Pro a prouvé qu’ils ne devaient pas être sous-estimés dans leur match du Upper Bracket contre Vici Gaming.

Point culminant du support supérieur : T1 descendre en combattant

Notre série d’ouverture à Bucarest le Jour 2 n’a pas manqué de moments incroyables. Alors que le PSG.LGD a finalement régné triomphant, le T1 n’a pas été repoussé. Nous décomposons ce qui a fait de cette série une pure magie Dota.

Jeu 1

Notre jeu s’est ouvert avec T1 tirant le premier sang, éliminant le Snapfire de Zhao « XinQ » Zixing juste avant la marque des 3 minutes. Bien que Crystal Maiden de Matthew « Whitemon » Filemon ait rapidement craqué. Le décor était planté pour un Dota vicieux.

Wang « Ame » Chunyu avait l’air à l’aise sur son choix Terrorblade, et il avait Zhang « y' » Yiping’s Bane fournissant beaucoup de soutien pendant la phase de laning permettant à LGD de prendre facilement sa voie de sécurité. Magnus de Zhang « Faith_bian » Ruida n’a réussi qu’à tirer en tête, trouvant un match difficile à Nuengnara « 23savage » Teeramahanon sur le Morphling. Pendant ce temps, il était presque impossible pour Cheng « NothingToSay » Jin Xiang Dragon Knight d’affronter Karl « Karl » Baldovino sur sa Lina au milieu.

Mais les couloirs ne sont pas tout, et alors que LGD en est sorti avec seulement un petit avantage dans l’or. Ils ont construit dessus rapidement, accumulant les victoires au milieu du match pour se donner une solide avance.

T1 n’a pas tout pris en s’asseyant, mais ils n’ont pas pu prendre le dessus contre Ame’s Terrorblade pour le faire tomber. LGD a remporté la première victoire de la série en 34 minutes, 27-15.

Jeu 2

C’est un jeu dont vous aurez envie de regarder la rediffusion.

Le projet semblait solide pour LGD, avec Ame exécutant à nouveau le TB et NothingToSay prenant Death Prophet au milieu. Le choix de Karl’s Doom a eu du mal à prendre le dessus sur DP pendant les voies grâce en grande partie à l’itinérance Snapfire de XinQ et à l’avantage supplémentaire d’amener Elder Titan mid. Mais 23savage et Kenny « Xepher » Deo ont réussi à prendre la première place avec leur combo Medusa/Dawnbreaker.

Le repêchage de T1 ne semblait tout simplement pas avoir le même punch. Mais encore une fois, une fois les pistes terminées, les choses se sont réchauffées et ils ont vraiment commencé à faire le show. Ils ont pris la tête de la valeur nette avec trois attaques décisives nettes à 14 minutes. Et ils ont continué à courir avec. Mais LGD n’était pas disposé à se retourner et à le prendre. Nous avons eu droit à de nombreux combats d’équipe impitoyables qui ont vu des héros tomber comme des mouches alors que LGD apportait sa propre offense à la table.

Mais T1 n’allait pas se priver de cette victoire.

Karl était sans égal sur son Doom. Il est allé 11/5/10 ce match, créant de multiples opportunités pour son équipe et offrant le plus de choix dans l’ensemble.

Les 10 dernières minutes du jeu ont vu des jeux vraiment époustouflants. Un total de 10 rachats se sont envolés alors que les deux équipes se bousculaient pour clore le match de 54 minutes.

Mais c’est T1 qui a remporté la victoire. Pousser LGD à trois séries et avoir l’air remarquable pendant qu’ils l’ont fait.

Jeu 3

Après les montagnes russes du dernier match, il était difficile de savoir à quoi s’attendre du dernier match de la série. T1 semblait mettre en place un fort repêchage, avec 23savage sur Morphling, Karl sur Storm Spirit et un Venomancer pour le capitaine de l’équipe Carlo « Kuku » Palad. Alors que Xepher et Whitemon avec un support ET et Disruptor.

Le repêchage de LGD a vu un combo Ursa/Wisp pour Ame et XinQ, qui n’avait pas l’air aussi puissant après la défaite d’OG qui l’a exécuté hier. NothingToSay a décroché un choix Ember Spirit et Faith_Bian a pris le Magnus cette fois, ce qui a fourni une initiation solide à la formation d’OG.

Mais malgré les repêchages semblant bien assortis, LGD a pris les devants dans ce match tôt. Ils avaient beaucoup de mobilité et de contrôle de carte dans Ember et Magnus, et ils l’ont extrêmement bien utilisé à leur avantage. Ils avaient obtenu une avance de 2,5 carats en or au bout de 10 minutes, et leur richesse a continué de monter en flèche alors qu’ils franchissaient le T1.

Kuku n’a pas réussi à décrocher un seul kill dans ce match, LGD l’ayant clôturé à 37 minutes avec une avance de 23 kills. 32-9.

T1 devra désormais affronter Alliance dans le LB pour garder l’hopium en vie.

VP met tout en œuvre contre Vici

Notre deuxième série a vu Virtus.Pro renverser la vapeur sur Vici, les envoyant faire leurs valises au LB.

Tout avait l’air parfait pour Vici jusqu’au premier match. Yang « poyoyo » Shaohan la douleur sur son petit choix. Accumulant une valeur nette gigantesque de 28,6k au cours du match de 39 minutes. Un solide 10k plus haut que n’importe lequel des noyaux de VP. Mais même s’ils ont remporté la victoire, la ligne d’arrivée n’a pas été facile. Zeng « Ori » Jiaoyang a réussi à tenir bon dans les couloirs, faisant match nul contre le Razor de Danil « gpk » Skutin. Alors que Ren « vieux eLeVeN » Yangwei n’était pas à son meilleur dans ce match, terminant avec un K/D/A de 1/2/14.

Notre deuxième match a connu un autre départ lent et régulier, Vici prenant le premier kill juste après 4 minutes. Les deux équipes jouaient cool. Bien que poyoyo ait réussi à prendre la voie du haut sur Drow Ranger, cela n’a pas suffi à Vici pour vraiment construire une solide avance au début.

De plus, VP renvoyait les kills battement pour battement jusqu’à un peu plus de 20 minutes. C’est à ce moment-là que Medusa d’Egor « Nightfall » Grigorenko a commencé à devenir un véritable problème pour la formation de Vici. Ils ne pouvaient tout simplement pas faire tomber le ‘dusa. Virtus.Pro a fait match nul 1-1 en un peu moins de 46 minutes.

Ensuite, ils sont entrés dans le troisième match avec une combinaison d’un repêchage agressif et d’une précision de jeu que Vici ne pouvait tout simplement pas égaler. En exécutant Luna sur Nightfall, l’équipe de CIS a voulu clore celui-ci plus tôt. Et ils l’ont fait. Prendre la victoire à 33 minutes pour rester dans la tranche supérieure.

Quincy Crew et Fnatic font leurs adieux

Notre support inférieur a commencé à chauffer alors qu’il passait à ses Bo3. Deux séries rapides ont renforcé les chances de Team Spirit et d’OG d’atteindre la finale alors qu’ils remportaient la victoire dans leurs matchs respectifs.

Ce fut une course difficile pour Fnatic, le match 1 de leur série contre Team Spirit les a vus tomber à 25 minutes avec seulement 6 éliminations au tableau, dont trois de Marc Polo Luis « Raven » Fausto et trois de Ng « ChYuan » Kee Chyuan. Anucha « Jabz » Jirawong, Yang « Deth » Wu Heng et Djardel « DJ » Mampusti ont tous terminé le match sans en réclamer. Ce fut une défaite démoralisante pour l’équipe du SEA. Et le deuxième match était une pilule tout aussi dure à avaler.

Team Spirit a remporté la victoire 7-32 avec une avance de 45 000 points nets, à 37 minutes.

Point culminant du support inférieur: OG conquiert Quincy Crew

La série suivante était OG contre Quincy Crew. Et il ne fait aucun doute que regarder les frères Hassan se battre de différents côtés de la carte a définitivement créé un jeu passionnant et émotionnel.

Jeu 1

Le match 1 semblait solide pour Quincy. Yawar « YawaR » Hassan semblait presque indomptable sur Monkey King et Quinn « Quinn » Callahan tenait bon sur Kunkka au milieu contre Void Spirit de Topias « Topson » Taavitsainen. Alors que le match approchait de la marque des 20 minutes, QC avait réussi à s’emparer d’une avance de 4k dans la médaille d’or. Mais alors que OG poussait dans ses hauteurs à la 38e minute, les choses ont commencé à s’effondrer. Le manque de BKB de Quinn signifiait que le VS de Topson pouvait juste le faire sauter. Puis le Lion d’Arif « MSS » Anwar est tombé une seconde plus tard. Ensuite, Topson est passé à Rodrigo « Leslão » Santos, et avec un seul noyau et un seul support en vie, il y avait peu d’espoir que Quincy Crew tienne.

Topson a livré une performance exceptionnelle ce match, il n’a pas eu la phase de laning la plus facile, mais il a quand même réussi à mener son équipe à la victoire, avec 20/3/4 au moment où GG a été appelé à 40 minutes.

Jeu 2

Le match 2 a livré un match serré dans les éliminations, avec le décompte final à seulement cinq d’écart, 33-38. Mais il ne faisait aucun doute qu’OG avait le contrôle dans celui-ci. Ils ont conservé l’avantage en or dès le début des couloirs. Clôture avec une avance de 33k. QC n’a même jamais eu l’occasion de le récupérer, Martin « Saksa » Sazdov et Topson se révélant à nouveau déterminants pour la victoire d’OG. Le Snapfire de Saksa était bestial, faisant 11 éliminations au cours du match de 38 minutes. Alors que le choix de Topson de Dawnbreaker s’est avéré mortel pour QC. Encore un match fantastique pour le mid laner, avec un K/D/A final de 11/2/19.

Mais il est bon de voir que l’amour fraternel prévaut encore.

Je ne pleure pas tu pleures de DotA2

OG affrontera Team Spirit le 15 octobre.

L’International revient aujourd’hui, en commençant par notre match UB entre T1 et Alliance, puis EG est sur le point d’affronter Vici avant de revenir à l’Upper Bracket. Assurez-vous de suivre toute l’action en direct sur Twitch.