The International 10 – Main Event Day 3

Une autre journée fantastique de Dota à Bucarest, nous récapitulons les faits saillants ici.

TI 10 a vraiment fait ses preuves en matière de moments mémorables et hier n’a pas fait exception.

Notre format de diffusion a changé et nous avons commencé avec notre série dans le Lower Bracket. Avec l’élimination qui se profile au-dessus de leurs épaules, nous avons vu des performances vraiment inspirées.

Fin de la route pour Alliance, EG

Il ne restait plus que deux équipes debout à la fin de nos matchs de LB. T1 a fait des vagues à The International 10, et ils ont continué à impressionner dans notre série d’ouverture contre Alliance.

Le premier match de la série a vu Karl « Karl » Baldovino exécuter son emblématique Lina dans la voie médiane, ce qui s’est avéré être un match difficile pour Linus « Limmp » Blomdin sur son Ember. Nuengnara « 23savage » Teeramahanon a travaillé pour son équipe sur Wraith King pour verrouiller le Morph de Nikolay « Nikobaby » Nikolov hors de la ferme pendant les couloirs, donnant à T1 une petite avance en or alors que le jeu entrait dans la phase médiane. Mais les choses semblaient même dans le nombre de victimes.

Puis, à 17 minutes, un beau saut de T1 sur Nikobaby et Simon « Handsken » Haag dans la voie du haut de Dire a permis à T1 de prendre l’avantage dont il avait besoin.

Alliance n’avait aucune chance contre l’assaut déclenché par T1. Le capitaine de T1, Carlo « Kuku » Palad a créé de multiples opportunités avec la brochette de Magnus, permettant à Karl et 23savage de tuer après tuer.

L’équipe SEA a remporté la victoire à 37 minutes avec une avance de 39 000 valeur nette.

Le match 2 a vu T1 revenir encore plus fort, clôturant la victoire à 33 minutes avec une avance colossale de 29 kills sur les garçons de l’UE. Ce fut une performance époustouflante de T1 qui n’a laissé à Alliance d’autre choix que de faire ses valises.

Notre deuxième série LB a vu Evil Geniuses et Vici Gaming se battre bec et ongles pour avoir la chance d’avancer. Cette série nous a donné l’éventail complet des finitions Dota, d’un premier coup de pied rapide à un travail épuisant de 57 minutes. Tant d’excitation qu’il était impossible de ne pas le couronner de notre point culminant LB.

Point culminant du support inférieur : Vici remporte la victoire

Vici a renversé le script sur EG dans une série électrisante, éliminant l’équipe NA 2-1. Nous décomposons leur chemin vers la victoire, un match à la fois.

Jeu 1

En regardant la performance d’EG lors de notre premier match, vous pourriez être pardonné de supposer que l’équipe NA avait celle-ci dans le sac.

Le repêchage d’EG pour ce jeu regorgeait de coups de poing; avec Artour « Arteezy » Babaev sur Clinkz, un héros qui s’est avéré assez méchant dans la méta actuelle, mais que nous n’avons pas vu autant ici à TI 10. Yang « poyoyo » Shaohan d’autre part, a pris Medusa ce jeu, qui est assis sur un taux de victoire de 50% et n ° 20 dans les meilleurs choix de héros jusqu’à présent.

Abed « Abed » Yusop a emmené Ember au milieu pour une confrontation spirituelle contre Storm de Zeng « Ori » Jiaoyang. Alors qu’Andreas « Cr1t- » Nielsen a pris un surprenant Skywrath Mage pour un tourbillon vers le bas, Skywrath n’a vu qu’un total de 9 choix au tournoi jusqu’à présent.

Mais bien que le repêchage non conventionnel d’EG ait semblé avoir l’avantage, le premier match a commencé de manière assez égale. Avec Vici, il s’est même construit une petite avance de 1 km à travers les voies. Mais une fois qu’ils ont pris fin, le danger dans le projet d’EG est devenu évident. Arteezy et les garçons ont commencé à pousser fort au bout de 15 minutes, et le reste du match 1 s’est terminé si vite que vous auriez pu le manquer si vous aviez cligné des yeux.

22 minutes les ont vus clôturer le match, remportant la première victoire de la série d’un pas rapide.

Jeu 2

Après la défaite cuisante d’EG lors du dernier match, beaucoup pensaient que cela aurait pu être un rappel pour Vici. Mais le deuxième match de cette série s’est avéré être un autre tour de montagnes russes au TI de cette année.

Arteezy a pris le rasoir ce jeu, un héros sur lequel il est plus qu’à l’aise. Et cela avait certainement l’air beaucoup plus menaçant que le roi des singes de poyoyo.

Mais Vici est revenu au combat, prenant le premier sang sur le Beastmaster de Daryl Koh « iceiceice » Pei Xiang dans la voie du bas et poussant chaque petit avantage dans leur repêchage pendant ce début de match. C’était un coup qui valait la peine d’être fait, car cela leur a donné une avance confortable de 2 000 dans la valeur nette de 6 minutes.

EG ne dormait pas cependant. À la 17e minute, ils ont mené un énorme combat d’équipe du côté de Radiant. Abattre trois du côté de Vici. C’était suffisant pour leur permettre d’exploiter leur avantage, en retirant l’avance d’or et en roulant vers Roshan en 21 minutes.

Ce fut l’un des matchs les plus proches que nous ayons vus ici à Bucarest jusqu’à présent, alors que Vici a fait reculer les choses à 31 minutes. La valeur nette oscillait comme une balançoire, alors qu’EG reprenait la tête dix minutes plus tard. Seulement pour le perdre contre Vici, puis le récupérer à nouveau.

Avec EG prenant le Rosh à 55 minutes, il semblait qu’ils s’apprêtaient enfin à clôturer le match. Mais Vici n’avait rien de tout cela. Ils ont sauté sur le rasoir d’Arteezy et ont brûlé à travers l’égide presque immédiatement. Avec Zeng « Ori » Jiaoyang prenant le meurtre de suivi. Il a eu du mal à traverser les couloirs, mais ici, en fin de partie, il nettoyait Queen of Pain.

Vici a balayé le tapis sous les pieds d’EG. À 57 minutes, ils ont égalé la série, nous emmenant à un troisième match.

Jeu 3

EG s’est retrouvé sur un terrain instable dès le repêchage.

Vici flex a choisi le Monkey King pour Xiong « pyw » Jiahan. Laisser poyoyo arracher un Spectre. Ils ont également réussi un bon choix de confort pour Ori, prenant Void Spirit pour le milieu. Capitaine de l’équipe Ding « Dy » Cong’s Enchantress et Lycan de dernier choix pour l’ancien eLeVeN, le repêchage de Vici avait l’air très bien.

Avec le pool de héros d’Arteezy largement limité par les interdictions, le repêchage d’EG l’a vu diriger Troll Warlord. Abed a pris Storm et Cr1t – choisissant de reprendre Skywrath. Pendant ce temps, iceiceice est allé avec un commandant de la Légion et capitaine d’équipe Tal « Fly » Aizik sur Elder Titan. Il était difficile de voir vers quoi le projet d’EG se dirigeait.

Pourtant, ils ont réussi à entrer dans les combats du troisième match, prenant l’avantage pendant la phase de laning. Puis, alors que le jeu approchait de 20 minutes, quelque chose de familier s’est produit. Les cœurs de Vici ont commencé à se mettre en ligne et ils ont poussé fort. Tout comme EG l’avait fait dans le jeu 1.

À partir de ce moment-là, c’était un coup de poing jusqu’à l’arrivée. Cette fois, Vici a remporté la victoire ultime à la 37e minute. Prendre la série 2-1 et éliminer les Evil Geniuses du tournoi. Ils tirent leur révérence à la 9e -12e place. La dernière fois qu’EG a placé ce bas était la course TI 2 de l’équipe en 2012. Une fin décevante pour l’une des meilleures équipes de NA. Et les régions ont le dernier espoir à Bucarest.

Secret et LGD dans une course à la finale

Après toute l’excitation de la LB, la série Our Upper Bracket n’a pas manqué non plus. Avec le PSG.LGD et Team Secret se qualifiant pour la finale de l’Upper Bracket.

Team Secret renverse Invictus

Notre première série UB a vu Secret et Invictus l’écraser dans ce qui était un piétinement total pour Secret. Ils se sont assurés de solides repêchages, avec Michał « Nisha » Jankowski et Clement « Puppey » Ivanov assurant Templar Assassin et Enchantress dans les deux jeux.

Le premier match a vu Lasse « MATUMBAMAN » Urpalainen sur Monkey King et Ludwig « zai » Wåhlberg sur Vengeful Spirit également. Donner à Secret des tas d’initiations et de ducs pour entrer dans la tête d’iG et s’incliner.

Les jeux d’appâts de Puppey étaient d’un niveau supérieur, gardant Nisha plus que nourrie d’une mort constante des noyaux d’iG. Le mid laner de Secret est allé 14/0/11 sur ce match de 30 minutes. Une performance vraiment exceptionnelle sur TA.

Invictus s’est davantage battu dans le match 2, et le choix Spectre de Jin « flyfly » Zhiyi a fait mieux pour eux que son premier match Weaver. Mais laisser le TA et l’Enchanteresse passer une deuxième fois n’a certainement pas aidé la situation d’iG.

Le jeu s’est étiré plus longtemps, mais Secret a maintenu le contrôle tout au long des 45 minutes, avec Naix de Matu le meilleur interprète pour eux cette fois. Il est allé le 3/11/11 à K/D/A. Mais peut-être plus impressionnant encore, il a infligé 5 000 dégâts au bâtiment pour aider Secret à clore le jeu et la série.

LGD continue de dominer

La série PSG.LGD contre Virtus.pro a vu l’équipe chinoise continuer à régner victorieuse. Briser les ours dans une série 2-0 qui a duré un peu plus d’une heure au total.

Le match 1 a vu les deux équipes décrocher de solides repêchages. VP a choisi Bristleback pour Egor « Nightfall » Grigorenko, tandis que LGD a pris le Luna pour Wang « Ame » Chunyu.

Le milieu de VP semblait également fort, avec Danil « gpk » Skutin sécurisant l’esprit Ember. De plus, Illias « Kingslayer » Ganeev était également sur Silencer, un support solide dans la méta actuelle.

Mis à part le Luna, LGD dirigeait Kunkka pour Cheng « NothingToSay » Jin Xiang et un Visage inattendu pour Zhang « y` » Yiping. Tandis que Zhang « Faith_bian » Ruida a emmené Tidehunter hors de la voie.

Pourtant, malgré un repêchage décent de VP, LGD a immédiatement pris la tête et ne l’a pas lâchée. Ils contrôlaient le rythme du jeu des couloirs jusqu’à la fin. Bien que VP ait réussi à rester proche du nombre de victimes, aucun de leurs choix n’était assez précieux pour leur donner un avantage net.

LGD a remporté le premier match à 43 minutes.

Ensuite, ils sont revenus pour le match 2 et l’ont nettoyé en 26 minutes. Gagner un billet directement pour la finale de l’Upper Bracket contre Team Secret samedi.

Virtus.pro devra affronter le vainqueur de OG vs Team Spirit s’il réussit à survivre au dernier du Lower Bracket.

Assurez-vous de suivre toute l’action en direct sur Twitch !