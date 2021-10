The International 10 – Main Event Day 4

L’Internationale est maintenant dans sa phase majeure, où le drame, l’action et les émotions sont au rendez-vous.

Avec le début de la scène principale il y a quelques jours, le plus grand événement de Dota 2 se termine lentement. Le quatrième jour a donné des résultats surprenants mais divertissants. Nous avons eu les champions en titre OG contre Team Spirit, T1 contre Vici Gaming et enfin Team Spirit affrontant Virtus.pro pour clore la journée. Regardons quelques faits saillants du jour 4 de The International 10.

L’esprit d’équipe surpasse l’OG

Les deux détenteurs d’Aegis n’ont pas réussi à défendre le titre et ont dû faire place à un groupe exceptionnel de rêveurs. Team Spirit a gagné 2-0 contre les TI Champions, s’est bien comporté et a survécu aux rondes éliminatoires. Cependant, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné avec OG ?

Le jeu 1 avait quelques méta-sélections habituelles d’OG avec Void Spirit et Tiny sur les cœurs principaux. Team Spirit a choisi un projet basé sur les capacités ultimes, en s’appuyant sur Winter Wyvern, Magnus et Faceless Void’s Ultimates. Étant donné que OG avait un faible temps de recharge et une gamme de combats, ils étaient censés dicter le jeu dans les premières minutes. Cependant, ce n’était pas le cas. Team Spirit jouait brillamment pour se battre autour de leurs temps de recharge et avait l’avantage de tuer. Même après avoir pris du retard dans les combats, OG était toujours en tête en termes de valeur nette, mais ce n’était pas suffisant pour gagner le match.

Team Spirit avait du mal à tuer Tiny de Syed Sumail « SumaiL » Hassan, mais ils étaient bons pour fermer OG avec Lion et Magnus’s Reverse Polarity. OG a également eu du mal contre Winter’s Curse.

Après une défaite lors du premier match, OG n’a peut-être pas prêté attention aux problèmes rencontrés contre Lion et Magnus. Ils ont laissé Team Spirit choisir les deux héros, ce qui ressemblait à une erreur dans la phase de rédaction. L’équipe russe a connu un bon début de match, mais OG a réagi. Cependant, une fois la phase de laning terminée, cela ressemblait à un enfer pour OG. Lifestealer était un excellent choix par Team Spirit, car l’ennemi avait très peu de contre-capacités pour l’arrêter. Après avoir remporté la plupart des combats, Team Spirit a pris l’égide sur Lifestealer et a continué à se déchaîner sur la carte pour prendre des objectifs. Il n’y avait pas grand-chose à faire avec Tiny, contrecarré par Lifestealer et la plupart de leur équipe à la merci de Void Spirit d’Alexander « TORONTOTOKYO » Khertek.

Team Spirit a pris l’Ancien, a profité de la chance d’OG et a marché avec confiance pour affronter Virtus.pro.

Le dernier espoir de l’Asie du Sud-Est est éliminé

Après un début difficile dans les groupes, T1 a fait un travail fantastique jusqu’à présent dans le tournoi. Même après leur départ, l’équipe a fait la fierté de sa région et cherchera à s’améliorer. Ils ont affronté des adversaires coriaces avec un match contre Vici Gaming au troisième tour des Lower Brackets.

Le premier match a vu T1 profiter d’une avance précoce, qu’ils ont conservée et convertie en une victoire après un match de 41 minutes. Le deuxième match a été une bataille très serrée entre les deux équipes. Cela ressemblait à la victoire de T1 avec leur excellent départ et un repêchage en début de partie. Cependant, Vici est lentement revenu dans le match avec ses combats stratégiques et une victoire de Roshan à la 33e minute. Les choix de Dragon Knight, Monkey King et Dawnbreaker de T1 n’étaient pas assez évolutifs pour contenir un clic droit Lina et Faceless Void. VG a remporté le deuxième match.

Le dernier match a vu un brouillon étrange de T1 avec les choix Enchantress et Wraith King. Vici, d’autre part, a choisi quelques méta-héros habituels, notamment Tiny et Monkey King. Du point de vue de la valeur nette, le jeu n’était pas déséquilibré, mais Vici avait un meilleur contrôle. Avec Roshan à 22 minutes de jeu, VG semblait assez dangereux. T1 n’a pas réussi à faire face aux dégâts massifs que Tiny avait en abondance et a amélioré les dégâts physiques provenant de Shadow Fiend avec l’aide de Vengeful Spirit. T1 a perdu 2-1 contre Vici Gaming qui a été phénoménal dans la série.

Virtus.pro vs esprit d’équipe

Le premier match a vu Spirit sur le devant de la scène avec des jeux agressifs sur la carte. VP était assez à l’aise même avec des scores en faveur de l’adversaire. Au milieu du match, les deux équipes se sont affrontées pour un avantage. Après 35 minutes, Spirit semblait plus dominant avec Aegis sur Monkey King. Avec une pression constante et des rachats forcés, Virtus.pro s’est effondré en appelant finalement « GG » à environ 46 minutes.

Le deuxième match était une chance pour VP de riposter, ce qu’ils ont fait avec un excellent repêchage comprenant Ursa, Viper, Elder Titan, Pangolier et Bane. Ursa dominait Spirit avec peu d’espace à revendre pour Spirit’s Leshrac qui avait un match difficile. Surtout avec Pango et Elder Titan, il était difficile de mener des combats d’équipe simples pour Team Spirit. VP avait 9k d’avance sur la valeur nette à environ 34 minutes dans le match. Les combats d’équipe étant extrêmement difficiles pour Spirit en raison de leurs choix de héros et d’un excellent repêchage de VP, l’équipe s’est effondrée et a perdu 15-34.

Le match décisif a été une montagne russe avec VP ayant le dessus dans la période post laning. Cependant, alors que le match avançait profondément en milieu de partie, Spirit pouvait éliminer les héros, créant de l’espace et ouvrant la voie à une position stable dans le jeu. Les combats continus près de la fosse de Roshan ont donné à Spirit une meilleure position dans le jeu. VP a eu du mal à tenir le coup pendant les combats d’équipe, donnant une valeur nette cruciale. Avec Tiny et Lina in Spirit, la force de poussée de leur équipe était incroyable.

VP s’est bien battu pour garder le pied sur le champ de bataille avec un combat décent autour de la marque des 45 minutes. Cependant, lors de leur retraite après avoir pris les Mid-Barracks, VP a été rattrapé par Spirit et a perdu son principal porteur, Luna. Le combat a coûté très cher à VP, car Spirit cherchait à atteindre les sommets et a réussi à le faire après quelques combats favorables.

Team Spirit a éliminé Virtus.pro 2-1 dans une incroyable série de jeux bourrés d’action.

L’International continue aujourd’hui, en commençant par Invictus Gaming vs Vici Gaming. Assurez-vous de suivre toute l’action en direct sur Twitch.