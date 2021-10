The International 10 – Répartition des brackets et prédictions

ESTNN détaille qui nous pouvons nous attendre à voir lors du retour de TI 10 le 12 octobre.

Les quatre premiers jours de The International 10 étaient tout simplement épicés. Les chances de l’Amérique du Sud de remporter le premier prix ont fortement diminué, Thunder Predator et SGE étant éliminés de l’événement.

Et bien que certaines séries se soient déroulées comme nous le pensions, il y a certainement eu des résultats surprenants. Evil Geniuses a commencé fort, puis a touché un terrain instable, et les équipes SEA Fnatic et T1 ont réussi à dépasser les attentes.

Mais maintenant, avec la phase de groupes derrière nous, il est temps de se tourner vers le Main Event et la phase éliminatoire à Bucarest.

Voici un aperçu des premiers affrontements de la tranche du Main Event des championnats internationaux Dota 2 2021! Assurez-vous de vous connecter le mardi 12 octobre pour voir qui ajoutera son nom à l’égide des champions 🏆 #TI10 pic.twitter.com/G5jy5k8Sou – L’International (@dota2ti) 10 octobre 2021

Support supérieur

Avec le support supérieur plein de puissances régionales, nous pouvons nous attendre à voir quelques Dota 2 craquer lorsque la série démarrera. Voici qui nous pouvons nous attendre à voir affronter l’UB le premier jour des séries éliminatoires.

Invictus Gaming LGD Pro Team Secret OG Vici Gaming T1 Esprit d’équipe

Support inférieur

Le LB ne manque pas non plus d’excitation. Voici qui nous pouvons nous attendre à voir découper les équipes tombées dans le Lower Bracket.

Équipe Undying Beastcoast Evil Geniuses Quincy Crew Équipe Aster Fnatic Alliance Éléphant

Prédictions

Nous répartissons notre choix pour le premier prix, ainsi que les équipes qui, selon nous, pourraient leur donner une course pour l’argent de Valve.

Choix pour l’égide : PSG.LGD

Il est difficile de ne pas reconnaître la puissance du PSG.LGD lors de l’événement de cette année. Alors que la Chine semble forte en général, c’est LGD qui semble le plus féroce.

Et ce n’est pas seulement sur la scène de Bucarest que nous avons vu leurs prouesses dominer ; ils ont remporté le premier prix au WePlay Animajor en juin, après avoir obtenu leur place en se classant 2e dans la division supérieure de la saison 2 de la DPC chinoise.

Ils ont également remporté la victoire lors de l’OGA Dota PIT Invitational en septembre, remportant Team Spirit 3-1, les favoris de SIC, après avoir remporté la saison 5 de l’OGA Dota PIT: China. Et ils ont ajouté une autre médaille d’argent à leur collection, prenant la 2e place à ESL One Fall cette année.

L’histoire de LGD à The International

Le PSG.LGD a déjà honoré la scène de TI à plusieurs reprises. En 2018, ils ont failli revendiquer l’égide pour la Chine, tombant face au pouvoir des fleurs d’OG lors de la grande finale pour remporter la deuxième place.

Mais les choses semblent beaucoup plus prometteuses pour l’équipe cette fois-ci.

Wang « Ame » Chunyu est de retour pour l’équipe dans la position de portage difficile après un court passage avec CDEC Gaming jusqu’en 2020. Alors que le capitaine de l’équipe Zhang « y » Yiping et le offlaner Zhang « Faith_bian » La renommée de Ruida of Wings Gaming jouait récemment avec EHOME. Zhao « XinQ » Zixing et Cheng « NothingToSay » Jin Xiang sont également venus d’EHOME après que l’équipe, un ancien pilier de la scène chinoise, soit devenue inactive fin juillet. cette année.

Chevaux noirs : le secret de l’équipe

Il est indéniable que Secret a connu des chutes au cours de la saison DPC 2021. Ils se sont frayé un chemin à travers l’année 2020 de compétitions en ligne ad hoc et semblaient très en forme pour remporter la victoire à TI. L’ajout de Lasse « MATUMBAMAN » Urpalainen au line-up de Secret a semblé très bien fonctionner.

Et les choses allaient toujours bien en janvier, alors qu’elles balayaient la division supérieure de la saison 14 de DreamLeague, EU DPC. Mais à partir de là, les choses sont devenues un peu en forme de poire pour eux. Leur performance au One Esports Singapore Major était décevante face à la multitude de victoires de leur passé récent. Ils se sont classés 4e au Major. Et quatre ont continué d’être leur chiffre porte-bonheur tout au long de la DreamLeague Saison 15.

Malgré son arrivée au WePlay AniMajor, Secret a trébuché tôt. S’inclinant à la 16e place, à seulement deux échelons du bas de l’échelle.

Mais en regardant l’équipe jouer pendant la phase de groupes et arracher cette deuxième place, il semble que le feu ait pu être rallumé sous Clement « Puppey » Ivanov, et cela ne nous surprendrait pas de voir Secret prendre enfin l’égide cette année.

Dark Horses : Invictus Gaming

La force de la Chine lors de l’événement cette année est indéniable, et la formidable liste d’Invictus Gaming en est une grande partie. L’équipe s’est présentée comme un matériel de premier plan lors de la grande finale du One Esports Singapore Major cette année.

L’équipe a fait une solide performance tout au long de la phase de groupes et a certainement la capacité d’arracher la couronne à n’importe laquelle des équipes de l’Upper Bracket. Leur liste a aussi beaucoup de côtelettes. Hu « kaka » Liangzhi fait partie de la scène chinoise depuis 2014, et a pris la 2e place avec Newbee de retour à TI 7. Tandis que le nouveau venu Zhou « Emo » Yi a prouvé ses capacités dans les rôles de transport et de milieu tout au long de sa carrière de quatre ans. , bien qu’il n’ait que l’âge de 20 ans dans ce TI.

Dark Horses : les génies maléfiques

EG a couru le gant du support inférieur et est arrivé en tête avant. Malgré une performance décevante dans les Groupes, Artour « Arteezy » Babaev et les garçons ont encore de nombreuses chances de revenir. Ils se démarquent parmi la concurrence en LB et ont prouvé au cours de cette année DPC qu’ils pouvaient tenir tête aux rivaux régionaux Quincy Crew et Undying.

Mais leur première série contre Elephant sera le véritable facteur décisif pour savoir si EG peut ou non se rendre jusqu’au 17 octobre.

Peu probable, mais j’adore le voir : OG

OG a prouvé plus d’une fois qu’ils ne devraient pas être sous-estimés avant un TI. Mais leur performance au cours des saisons 14 et 15 de DreamLeague n’était pas seulement décevante, elle était également en proie à des remaniements de la liste. Bien que l’équipe semble maintenant beaucoup plus stable avec Sumail « SumaiL » Hassan comblant son écart de position 1, il n’est toujours pas certain que Johan « N0tail » Sundstein et sa nouvelle équipe aient la synergie pour remporter l’Aegis trois années de suite. Cela dit, aucun d’entre nous à ESTNN ne se plaindrait s’il réussissait!

Peu probable, mais j’adore le voir : T1

Les T1 sont les nouveaux enfants du bloc du DPC, et ils ont connu un début difficile dans le circuit. Cependant, ils semblent avoir trouvé leur zone de confort cette année, remportant des victoires inattendues à leur actif. Nuengnara « 23savage » Teeramahanon apporte beaucoup de compétences et de passion à la formation de la formation, et Carlo « Kuku » Palad a beaucoup de feu en plus de sa stratégie pour mener l’équipe au succès. Bien que nous ne nous attendions pas à voir T1 dans le Bo5 lors de la grande finale, mais si cela se produisait, il ne fait aucun doute que nous aimerions le voir.

L’International 10 repart sur nos écrans demain 12 octobre.