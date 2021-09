The International : 1xBit lance un tournoi dédié à l’esport

Rencontrez 1xBit’s International – l’exemple brillant de la facilité avec laquelle il est possible de s’amuser vraiment indépendamment de toutes les restrictions ! Connu pour sa livraison transparente de paris en ligne cryptés aux parieurs du monde entier, 1xBit continue de repousser les limites pour garantir que les parieurs profitent d’expériences passionnantes.

L’International 10 qui devait auparavant se tenir du 18 au 23 août 2020 a été initialement reporté du 5 au 15 août 2021. Cependant, il a été repoussé du 7 au 17 octobre 2021. Néanmoins, le célèbre tournoi sera finalement lieu et 1xBit est le point de départ !

Ce 1er septembre, xBit lance « The International : Battle for the Aegis » dédié au célèbre DOTA 2 pour tous les parieurs e-sports. Un total de 1 BTC, des paris gratuits et des points bonus sont en jeu !

Pour participer, les utilisateurs doivent parier sur n’importe quel événement e-sport en direct ou en ligne avec une cote de 1,5 ou plus et collecter les clés des paris placés. Plus le montant de la mise est élevé, plus vous pouvez collecter de clés. Bien qu’il y ait des milliers de clés disponibles à récupérer, seulement 41 d’entre elles ouvriront le grand trésor.

Quarante et une clés, quarante et une lots, quarante et un gagnants ! Voici les prix pour chaque gagnant :

1ère place: 200 mBTC (1 gagnant)

2ème place: 100mBTC (5 gagnants)

3ème place: 50 mBTC (5 gagnants)

4e place: pari gratuit de 5mBTC (5 gagnants)

5ème place: 1 pari gratuit mBTC (10 gagnants)

6ème place: 5000 points bonus (15 gagnants)

Le 1xBit International démarre du 17.09.2021 au 17.10.2021, ne manquez pas votre chance de trouver la clé de votre victoire !

En plus de ces prix disponibles sur 1xBit, voici d’autres avantages :

Grande collection d’esports: Profitez de pari sur plusieurs esports tels que CS: GO, DOTA 2, Starcraft II, Rainbow Six, League of Legends et bien d’autres

Jeu anonyme: Pariez en ligne sans avoir à soumettre vos informations privées ou vos détails financiers. 100% d’anonymat !

De nombreuses options de paris: Profitez de milliers de marchés de paris sur plus de 45 sports ! De plus, jouez plus de 5000 machines à sous en ligne, plus de 200 croupiers en direct et bien d’autres sur 1xBit !

Bonus de bienvenue: Vous pouvez réclamer jusqu’à 7 BTC supplémentaires lorsque vous effectuez vos quatre premiers dépôts en tant que nouveau joueur.

Accepte toutes les crypto-monnaies populaires: Chez 1xBit, vous pouvez parier avec plus de 35 crypto-monnaies disponibles, y compris Bitcoins, Ethereum, Litecoin, Dogecoin et autres.

Paiements instantanés: Obtenez votre argent crédité instantanément sur votre compte une fois que vous demandez un retrait ! Pas de temps de traitement ou de retards inutiles !

N’oubliez pas de donner votre accord pour participer aux offres de bonus dans les paramètres de votre Compte Personnel !

