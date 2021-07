The International de Dota 2 quitte la Suède pour la Roumanie

Valve a déplacé le tournoi international Dota 2 en Roumanie pour cette année.

Dans un article publié sur son site Web, le géant du PC a révélé que le championnat se déroulerait dans la capitale nationale de Bucarest, en particulier dans son stade Arena Nationala. L’International 2021 se déroule du 7 au 17 octobre.

L’événement devait initialement avoir lieu à Stockholm, en Suède, en 2020, mais a été retardé en raison d’une certaine pandémie mondiale. C’était avant que les réglementations du pays n’empêchent les grands événements comme The International de se dérouler, ce qui l’oblige à trouver une nouvelle maison en juin de cette année.

À l’heure actuelle, la cagnotte de The International 2021 s’élève au nord de 40 millions de dollars.

“Nous sommes reconnaissants pour le partenariat que nous avons formé avec la Roumanie et la ville de Bucarest, et nous sommes impatients de nous réunir avec la communauté mondiale de Dota 2, à la fois en personne et virtuellement, pour célébrer les joueurs d’élite et l’incroyable fandom à The International “, a écrit Valve.

« Préparez-vous. Enfin, la bataille commence. »

