The Jesus and Mary Chain poursuit le groupe musical Warner pour 2,55 millions de dollars

Le groupe de rock alternatif écossais The Jesus and Mary Chain (JAMC) poursuit Warner Music Group (WMG) pour 2,55 millions de dollars pour le prétendu échec du label Big Three à restituer les droits d’auteur de 17 morceaux.

The Jesus and Mary Chain – et en particulier les frères James Reid et William Reid, membres fondateurs et auteurs-compositeurs en chef de l’acte – vient de déposer une plainte ferme auprès d’un tribunal fédéral de Californie. DMN a obtenu une copie exclusive du dossier correspondant, qui allègue d’emblée que Warner Music Group, “sans aucun motif juridique viable ou tenable pour le faire, a obstinément et volontairement refusé de se conformer” aux avis de notification du groupe de 38 ans. Résiliation.

La chaîne Jesus and Mary a émis cette dernière en vertu de l’article 203 de la loi sur le droit d’auteur de 1976, qui stipule que les droits d’auteur associés à « toute œuvre autre qu’une œuvre faite pour la location » peuvent être résiliés par leurs créateurs après 35 ans. Et à la date effective de la résiliation, “tous les droits en vertu de ce titre qui étaient couverts par les subventions résiliées reviennent à l’auteur, aux auteurs et aux autres personnes détenant des intérêts de résiliation en vertu des clauses”.

Gardant ce langage à l’esprit, plusieurs stars de cinéma des années 1980 mènent des batailles juridiques dans le but de récupérer la propriété de leurs droits d’auteur, tandis que Dwight Yoakam a intenté en février de cette année une action en justice contre WMG. Dans cette dernière plainte, la légende du pays a déclaré que le label Big Three avait “refusé de reconnaître et d’accepter” ses avis de résiliation, suggérant plutôt de nouveaux accords à l’approche de la date limite des avis.

Mais selon l’action de The Jesus and Mary Chain, les supérieurs de Warner Music ont soutenu que les plaignants « n’ont pas le droit de signifier un avis de résiliation au bénéficiaire actuel (WMG) parce que les œuvres en cause sont soumises uniquement au droit britannique, et les plaignants ne sont pas des « auteurs » des œuvres.

Pour référence, The Jesus and Mary Chain a signé avec WEA (qui deviendra « Warner Music » en 1991 et « Warner Music Group » en 2001) le 27 mars 1985, relaie le costume, avant de sortir leur premier album, Psychocandy, en janvier. de 1986 – il y a 35 ans au début de 2021. De plus, plusieurs des singles du projet sortent début 1985.

À ce titre, James et William Reid (« une majorité des auteurs de toutes les œuvres de JAMC ») ont soumis un premier avis de résiliation à Warner Music en janvier 2019. Mais le 9 décembre 2020, « peu avant le premier date de résiliation », Melissa Battino de Rhino Entertainment a répondu dans une lettre que le défendeur « est le propriétaire des droits d’auteur dans le monde entier sur chacun des enregistrements sonores comprenant les œuvres remarquées », selon la poursuite.

De plus, “l’avis n’est pas efficace pour mettre fin aux droits américains de WMG”, aurait déclaré Battino dans sa réponse, les plaignants n’ayant prétendument “jamais possédé de droits d’auteur sur les enregistrements qui [The Jesus and Mary Chain] pourrait résilier » en vertu de la loi britannique. Enfin, le suivi a indiqué que les membres fondateurs de The Jesus and Mary Chain, en signifiant l’avis de résiliation, “pourraient” violer les termes de l’accord d’enregistrement de 1985 initialement remarqué.

“En conséquence, votre tentative de résilier les droits de WMG sur les uvres remarquées est sans effet et n’aura aucun impact sur la propriété et l’exploitation continues de WMG des MGuvres remarquées aux États-Unis conformément à ses droits tels que décrits ci-dessus”, aurait conclu le message.

Warner Music a ensuite “ignoré” la date effective de résiliation (8 janvier 2021) pour les quatre premières œuvres de l’avis de résiliation – les singles “Never Understanding”, “You Trip Me Up” et “Just Like Honey”, avec leur B -sides ainsi que le Psychocandy de 14 pistes – et «exploitait toujours les enregistrements au moment du dépôt de cette plainte», selon le document juridique.

Malgré le rejet présumé de WMG contre l’avis de résiliation d’ouverture, le groupe – qui a sorti son premier album en 19 ans, Damage and Joy, via Artificial Plastic Records en 2017 – a signifié un deuxième avis le 8 avril 2021, couvrant les œuvres sorties entre 1987 et 1992. , avec « une date effective de résiliation au plus tard en 2025 ». Un troisième avis, portant sur des travaux avec une date de fin effective du 10 juin 2023, a suivi le 9 juin.

En conclusion, la poursuite de The Jesus and Mary Chain décrit comme « intenable » la « position selon laquelle la loi britannique s’applique aux droits d’auteur des États-Unis et que les auteurs de droits d’auteur des États-Unis peuvent d’une manière ou d’une autre « violer leurs contrats d’enregistrement » en exerçant dûment leurs droits en vertu de l’article 203. de la Loi sur le droit d’auteur.

“La loi britannique ne s’applique absolument à aucune de ces questions”, poursuit le texte, et les plaignants demandent 150 000 $ pour chacune des 17 œuvres prétendument violées (pour un total de 2,55 millions de dollars), “des dommages-intérêts supplémentaires pour tous les enregistrements sonores violés jusqu’à un[d] y compris la date du procès », et une « injonction préliminaire et permanente enjoignant et interdisant à WMG… de continuer à refuser et à ignorer les » avis de résiliation.

Au moment de la publication de cet article, Warner Music ne semblait pas avoir répondu publiquement à la plainte. En mars, l’auteure-compositrice-interprète Anita Baker a demandé aux fans de cesser de diffuser et d’acheter sa musique alors qu’elle s’efforçait de récupérer la propriété de sa propriété intellectuelle.