‘The Joe Rogan Experience’ est toujours le podcast le plus populaire, selon une étude

Malgré des critiques très médiatisées et plusieurs controverses liées à la censure, Joe Rogan Experience, exclusif à Spotify, est resté le podcast le plus populaire aux États-Unis au troisième trimestre 2020 et au deuxième trimestre 2021, selon une étude récemment publiée.

Edison Research a interrogé plus de 8 000 auditeurs de podcasts dans le cadre de l’étude, qui visait à identifier les 50 podcasts les plus populaires aux États-Unis par les auditeurs hebdomadaires. Il convient de noter d’emblée que l’étude a pris en compte uniquement «l’écoute réelle, pas les téléchargements», les fans de podcast participants (âgés de 18 ans et plus) ayant divulgué les noms des émissions qu’ils apprécient (en plus de fournir des informations démographiques et de consommation connexes) sur une base hebdomadaire.

« Les résultats sont ensuite codés et analysés pour déterminer le genre, le réseau et la représentation commerciale de chaque podcast », ont précisé les organisateurs de l’étude. “La taille relative de l’audience de chaque réseau de podcasts est ensuite calculée et exprimée en pourcentage d’auditeurs de podcasts hebdomadaires atteints par ce réseau.”

Comme ce fut également le cas dans une étude identique qui couvrait 2020, The Joe Rogan Experience était en tête de cette dernière liste, suivi par The Daily du NYT, Crime Junkie d’Audiochuck et This American Life de Chicago Public Media, respectivement, témoignant de la nature concurrentielle. du paysage du podcast contemporain. De plus, les trois podcasts les plus élevés ont été classés dans le même ordre dans l’enquête 2020 auprès des auditeurs hebdomadaires.

Nonobstant le fait que Spotify a ajouté 300 000 podcasts au cours du deuxième trimestre 2021, augmentant la taille de sa bibliothèque à 2,9 millions de programmes, The Joe Rogan Experience représente la seule émission exclusive à Spotify qui a fait partie du top 10 de la liste. Call Her Daddy d’Alex Cooper, qui est devenu disponible uniquement via Spotify le mois dernier, classé 11e.

Inutile de dire que les podcasts historiquement populaires continuent de dominer le peloton des auditeurs hebdomadaires, en coordination avec l’afflux de nouvelles émissions mentionné ci-dessus, suggère que de nombreux créateurs de podcasts émergents pourraient avoir du mal à attirer les consommateurs et à développer des bases de fans dédiées. Les points fournissent également un contexte supplémentaire aux sommes substantielles que Spotify et d’autres ont dépensées dans l’espace de podcasting.

Il convient de répéter en conclusion que le pourcentage d’utilisateurs actifs mensuels de Spotify qui s’engagent avec – pas nécessairement écoutent du début à la fin – les podcasts s’est légèrement amélioré depuis le quatrième trimestre 2020, le chiffre oscillant toujours autour de 25% au deuxième trimestre 2021.

Ce fait, pris en compte parallèlement à la bibliothèque de podcasts en constante évolution de la société basée à Stockholm, pourrait suggérer que de nombreux fans de musique ne sont en grande partie pas intéressés par d’autres formes de divertissement audio, tandis que ceux qui apprécient régulièrement les podcasts peuvent être prêts à payer un supplément pour le faire.

Bien que certains épisodes controversés de Joe Rogan Experience n’aient pas fait la transition vers Spotify – alors que d’autres ont encore été supprimés de la plate-forme plus tôt cette année – Daniel Ek a indiqué ce mois-ci que sa société ne prévoyait pas de supprimer les futurs épisodes de JRE.