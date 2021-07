The Kid Laroi recrute Justin Bieber pour un nouveau single et vidéo, ‘Stay’

Le Kid LAROI et Justin Bieber se sont à nouveau associés pour un tout nouveau single et une toute nouvelle vidéo, “Stay”. L’étoile montante australienne et idole canadienne a confirmé pour la première fois que sa nouvelle chanson était en route la semaine dernière. “Stay” sera présenté sur le prochain projet de LAROI, F*ck Love 3.

Le clip réalisé par Colin Tilley présente LAROI effectuant diverses activités quotidiennes, figé et suspendu dans le temps. Bieber apparaît également dans la vidéo, reposant sur un immeuble du centre-ville, livrant son vers sur le fait de ne pas pouvoir vivre sans son bien-aimé, un thème que les fans de Bieber ont appris à connaître au cours des dernières années.

Bieber et LAROI ont précédemment uni leurs forces sur “Unstable” de l’album monumental Billboard 200 No.1 de Bieber, Justice.

Le nouveau single fait suite à l’annonce que Bieber sera la tête d’affiche du Expérience de liberté au SoFi Stadium de LA. L’événement fait partie de DayLA, qui mobilise 20 000 bénévoles de tout le sud de la Californie pour servir le comté de Los Angeles du 18 au 24 juillet, culminant avec The Freedom Experience au tout nouveau SoFi Stadium le 24 juillet. être mis en vedette par Bieber, avec des performances spéciales de Tori Kelly, Jaden Smith et plus encore.

Dans d’autres nouvelles, il a été récemment annoncé que Bieber se produirait au Festival Made in America. Bieber est au sommet de l’alignement aux côtés petit bébé pendant le festival du week-end de la fête du Travail. Les autres têtes d’affiche de l’événement de deux jours organisé par Jay-Z et produit par Roc Nation incluent Doja Cat et Megan Thee Stallion. Le festival à Philadelphie aura lieu les 4 et 5 septembre et mettra également en vedette des sets de Roddy Ricch, Bobby Shmurda, Baby Keem, Lil Durk, A$AP Ferg, Sac d’argent Yo, Freddie Gibbs, Tinashe, Morray, 42 Dugg, EST Gee et plus encore.

Ces programmations de festivals ont été soulignées par Le remix de “Peaches” de Justin Bieber. Pour le morceau, il a recruté des légendes vivantes du hip-hop et du R&B pour compléter son tube étoilé. Le remix comprend Ludacris, Snoop Dogg, et huissier. “Peaches” apparaît sur le dernier album de Bieber, Justice, qui a été publié en mars.

