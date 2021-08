The Killers Reveal ‘Pressure Machine’ Tracklist, avec Phoebe Bridgers

Les tueurs ont dévoilé la tracklist de leur nouvel album Machine à pression, y compris une chanson avec Phoebe Bridgers. Le groupe de Las Vegas sortira son septième album et la suite de 2020 Implosion du Mirage la semaine prochaine (13 août).

Après avoir partagé un teaser de nouvelle musique remplie d’harmonica dans le cadre d’une nouvelle bande-annonce d’album plus tôt dans la journée (2 août), le groupe a maintenant révélé la liste des 11 chansons de l’album.

L’album a été coproduit par le groupe, Shawn Everett, et Jonathan Rado (de Foxygen), qui ont tous travaillé ensemble sur l’album acclamé par la critique de The Killers, Imploding The Mirage, sorti l’année dernière.

Lorsque la pandémie de Covid-19 a mis fin à la campagne promotionnelle et à la tournée mondiale de l’album 2020 acclamé par la critique de The Killers, Imploding the Mirage, “tout s’est arrêté”, a déclaré le leader Brandon Flowers. « Et c’était la première fois depuis longtemps pour moi que j’étais confronté au silence. Et de ce silence, ce disque a commencé à fleurir, plein de chansons qui auraient autrement été trop calmes et noyées par le bruit des disques typiques de Killers. »

« Nous discutions [Brandon] déménager à Nephi quand j’étais enfant et être coincé au milieu de nulle part », explique le batteur du groupe Ronnie Vannucci Jr. « Et pendant Covid-19, j’ai commencé à avoir l’impression que nous étions tous au milieu de nulle part. D’accord Flowers : « J’ai découvert ce chagrin auquel je n’avais pas fait face », dit-il, « de nombreux souvenirs de mon séjour à Néphi sont tendres. Mais ceux liés à la peur ou à une grande tristesse étaient chargés d’émotion. J’ai plus de compréhension maintenant que lorsque nous avons commencé le groupe, et j’espère que j’ai pu rendre justice à ces histoires et à ces vies dans cette petite ville où j’ai grandi.

Machine à pression en pré-commande.

Tracklist des machines à pression :

1. Collines de l’Ouest

2. Ville tranquille

3. Chose terrible

4. Cody

5. Somnambule

6. Runaway Horses (avec Phoebe Bridgers)

7. Dans la voiture à l’extérieur

8. Dans une autre vie

9. Des choses désespérées

10. Machine à pression

11. Le passage