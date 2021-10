The King of Fighters 15 obtient une bêta ouverte en novembre

Le Roi des Combattants 15 obtient un test bêta ouvert sur PlayStation, et il comportera huit personnages jouables, dont la nouvelle venue Dolores.

Ce soir lors du State of Play de Sony, la bêta ouverte a été annoncée aux côtés du nouveau personnage Dolores qui fait partie des 39 personnages jouables au lancement.

En parlant de Dolores, c’est une médium qui peut parler à la terre et contrôler la terre sacrée. Elle est un peu mystérieuse et a rejoint le général Heidern et un autre nouveau personnage, Isla.

En ce qui concerne la bêta ouverte, elle sera en direct sur PS4 et PS5 avec un jeu croisé entre les deux consoles le 19 novembre à 19h00 PST / 3h00 BST (4h00 CET) / 12h00 JST.

La bêta ouverte se terminera le 22 novembre à 6h59 PST / 14h59 BST (15h59 CET) / 23h59 JST.

Pour ce test, vous pourrez choisir parmi huit personnages : Dolores, Shun’ei, Yashiro, Shermie, Chris, Kyo Kusanagi, Iori Yagami et Chizuru Kagura.

Le testeur proposera également différents modes de combat, avec deux modes en ligne et deux hors ligne. Casual Match et Room Match sont accessibles en ligne tandis que Training et Versus sont accessibles hors ligne. Room Match en particulier présente la dernière fonctionnalité de KOF 15—Draft Vs.

The King of Fighters 15 sort le 17 février après une série de retards. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC via Steam et Epic Games Store.