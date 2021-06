The King’s Man: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur Kingsman 3

The King’s Man comprend un casting de nouveaux personnages dirigés par Ralph Fiennes et Harris Dickinson

Dans The King’s Man, Ralph Fiennes incarne le personnage principal, le duc d’Oxford. Il semble être celui qui établit The Kingsman et recrute d’autres membres. L’un des membres principaux est Conrad, joué par Harris Dickinson, il est le fils du duc. Gemma Arterton et Djimon Hounsou incarnent deux autres membres de Kingsman, Polly et Shola. Stanley Tucci jouera soit l’original, soit un autre Merlin. Mark Strong a joué Merlin dans les deux premiers films de Kingsman.

Le méchant de Marvel dansant préféré de tous, l’acteur Daniel Brühl, joue Erik Jan Hanussen. Charles Dance joue le général Kitchener, Rhys Ifans joue Raspoutine et Tom Hollander joue George V. Wilhelm II et Nicholas II. Tous ces hommes joueront des versions fictives de personnages historiques réels. Matthew Goode et Aaron Taylor-Johnson feront également partie du casting. Selon IMDB, le personnage de Goode sera le capitaine Tristan Morton et Taylor-Johnson jouera Lee Unwin.