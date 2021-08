in

“The Kisses Stand 3” arrivera sur Netflix en août | Instagram

Il reste très peu de choses pour enfin voir la troisième partie de “El Stand de los Besos 3”, car elle atteint la célèbre plate-forme de Netflix durant ce mois de août et nous vous ferons savoir tous les détails que vous devez savoir avant de le voir.

Dans ce nouveau film, Elle Evans, interprétée par Joey King et le protagoniste, devra prendre de grandes décisions concernant sa vie.

Nul doute que la deuxième partie du Stand of the Kissing (The Kissing Booth en anglais) est devenue en 2020 l’un des premières Netflix le plus réussi.

Et est-ce que selon la plateforme, plus de 66 millions d’utilisateurs ont suivi l’histoire d’amour d’Elle Evans (Joey King) et Noah Flynn (Jacob Elordi).

Et avec ces chiffres colossaux, il fallait s’attendre à ce qu’ils aillent travailler sur un troisième film de la série, basé sur les livres de l’auteur galloise Beth Reekly.

Le principal problème était que les deux premiers films couvraient complètement l’intrigue des romans publiés par l’écrivain.

Le synopsis du nouvel opus était donc un mystère, cependant, via son compte Instagram, Reekly a dissipé les doutes et a confirmé qu’il avait écrit le script du troisième épisode avec Netflix.

Maintenant, pour écrire l’histoire, l’écrivain a travaillé avec la société de contenu en streaming.

Elle et le réalisateur Vince Marcello ont discuté ensemble de l’avenir que tiendra Elle Evans et c’est ainsi qu’ils ont pu créer un troisième film.

Je suis très excité et c’était mon plaisir de l’écrire. J’ai pu travailler en étroite collaboration avec Netflix pour le troisième volet et bien que je ne puisse rien dire sur le synopsis (désolé), je vous dirai que ça va être totalement génial. J’espère vraiment qu’il vous plaira », a ajouté le jeune auteur.

De plus, Reekly a annoncé qu’il publierait un nouveau livre, “One Last Time” (en espagnol, “One Last Time”), basé sur l’intrigue du troisième film.

A noter que le livre peut déjà être commandé via le lien que l’auteur a fourni sur son compte Instagram.

De cette façon, le livre et le film arriveront en même temps, dans le courant de 2021, et bien qu’ils ne puissent rien faire avancer de l’intrigue, on sait qu’Elle devra prendre des décisions importantes.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle doit choisir la voie à suivre : soit aller à Harvard avec son petit-ami Noah, soit étudier à Berkeley et ainsi réaliser le rêve qu’elle a toujours eu avec son meilleur ami, Lee Flynn (Joel Courtney).

De plus, on ignore encore ce qu’il adviendra de Marco (Zakhar Pérez), et s’il réapparaîtra dans sa vie après avoir vécu un triangle amoureux avec lui dans le deuxième volet.

“One Last Time” se concentrera sur l’heure d’été, avant qu’Elle ne parte pour l’université et devra trancher entre les deux maisons d’études, puisqu’elle a été acceptée dans les deux.

Comme l’a confirmé la plateforme Netflix, le troisième film débarquera sur la plateforme le mercredi 11 août prochain.

Au casting, ils répètent Joey King, Taylor Zakhar Pérez, Meganne Young, Maisie Richardson-Sellers, Molly Ringwald, Jacob Elordi et Joel Courtney, qui ont conquis les utilisateurs de Netflix dans les précédents versements.

Le film pourrait sonner le glas de l’histoire romantique d’Elle et Noah, et un quart n’a pas encore été confirmé.