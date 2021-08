The Kissing Booth 3: Où vous avez déjà vu le casting

Joey King (Elle Evans)

Elle Evans est le personnage principal que nous suivons tous dans The Kissing Booth, il serait donc logique que quelqu’un comme Joey King joue le rôle, une actrice qui est à Hollywood depuis un certain temps avec de nombreuses performances mémorables. King a fait la une des journaux pour la première fois lorsqu’elle a joué un rôle principal dans la comédie familiale Ramona et Beezus, aux côtés de Selena Gomez.

À partir de là, sa carrière décolle et elle fait des apparitions dans plusieurs films, comme le film d’action, Battle : Los Angeles, le film de super-héros, The Dark Knight Rises, le film d’horreur, The Conjuring (qui allait avoir un énorme franchise après sa première), un autre film d’horreur, Slender Man sur le mythe urbain, et plusieurs autres.

L’un de ses plus grands succès de sa carrière jusqu’à présent a été joué dans la mini-série originale de Hulu, The Act, décrivant la vraie Gypsy Rose Blanchard, pour laquelle elle a été nominée pour un Golden Globe.

Après son rôle dans The Kissing Booth 3, elle sera dans Bullet Train aux côtés de Brad Pitt dans un autre rôle d’action, alors gardez un œil sur cette jeune actrice talentueuse.