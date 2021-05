The Kooks étend la tournée anniversaire «Inside In/Inside Out» au Royaume-Uni et en Irlande

Rockers indépendants Les fous ont élargi leur prochaine tournée Inside In/Inside Out à l’occasion du 15e anniversaire du premier album du groupe. Le nouveau trek de 15 dates s’étend sur des sites à travers le Royaume-Uni et l’Irlande.

“Après cette longue hibernation, nous sommes ravis d’annoncer enfin une tournée en 2022 pour célébrer les 15 ans de notre premier disque ‘Inside In/Inside Out'”, a déclaré le leader des Kooks, Luke Pritchard. “Nous voulions jouer toutes les chansons de l’album, ainsi que quelques favoris des fans couvrant toute notre carrière, en guise de remerciement à nos fans pour tout l’amour qui a permis à l’album de vivre, de grandir et de trouver de nouvelles oreilles depuis que nous l’avons sorti en les années 2000.

Sorti en 2006, Inside In/Inside Out était la première introduction complète de The Kooks, qui n’avait émergé qu’un an auparavant. L’album, qui s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires au Royaume-Uni où il est certifié 5x platine, présente le plus gros succès du groupe “Naïve. ”

“Nous sommes tellement excités de jouer à nouveau et nous avons hâte d’être un peu nostalgiques”, a déclaré Pritchard. « Achetez vos billets et venez faire la fête avec nous ! »

Les nouvelles dates de tournée incluent des spectacles à Dublin, Birmingham, Glasgow et Manchester. La tournée débutera en janvier 2022 à Dublin, l’Olympia Theatre d’Irlande, et se terminera le mois suivant à l’O2 Academy Brixton de Londres.

Les billets pour la tournée élargie du 15e anniversaire Inside In/Inside Out sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés sur le site officiel de The Kooks. Consultez la liste complète des dates de la tournée 2022 ci-dessous.

janvier

27 – Dublin – Théâtre Olympia

28 – Dublin – Théâtre Olympia

31 – Newcastle – Hôtel de ville O2

février

1 – Plymouth – Pavillons

3 – Birmingham – Académie O2

4 – Birmingham – O2 Academy

5 – Brighton – Centre de Brighton

7 – Glasgow – Académie O2

8 – Glasgow – Académie O2

10 – Manchester – Entrepôt O2 Victoria

11 – Manchester – Entrepôt O2 Victoria

12 – Cardiff – Motorpoint Arena

14 – Leeds – O2 Academy

17 – Londres – O2 Academy Brixton

18 – Londres – O2 Academy Brixton