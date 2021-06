The Kooks Inside In Inside Out fête ses 15 ans avec une nouvelle réédition

Pour fêter ses 15 ans en 2021, Les fous ont annoncé une réédition de leur premier album phare Inside In/Inside Out prévu le 27 août via Virgin Records/UMC. Reconditionnée pour les nouveaux et les anciens fans, l’édition de luxe comprendra l’album original remasterisé et treize morceaux inédits.

Sorti à l’origine en 2006, l’album quadruple disque de platine produit des tubes intemporels, dont « She Moves In Her Own Way », « Seaside » nominé au BRIT et le top cinq des singles du groupe « Naive ». Avec plus de 1,3 milliard de flux sur Spotify aujourd’hui, l’imparable Inside in/Inside Out est un record qui pétille avec l’exubérance de la jeunesse et un incontournable certifié de l’indie britannique qui continue de gagner de nouveaux fans comme le prouvent ses chiffres de streaming remarquables.

Le disque a été remasterisé à partir des bandes originales de John Davis (Gorillaz, The Killers) et est publié sur un vinyle noir épais et un vinyle rouge en édition limitée, tous deux comprenant 4 versions alternatives des favoris des fans “Seaside”, “Ooh La” , “She Moves In Her Own Way” et “Naive” tirés des sessions d’enregistrement de l’album original par le producteur Tony Hoffer. Il regorge également de démos inédites qui vont des jams acoustiques tels que “Inaudible Melodies” de Jack Johnson et “Theory Of A Pop Star” à des démos de studio à part entière telles que “Sofa Song” et “Matchbox” qui capturent l’exubérance juvénile de ce groupe indépendant par excellence. Les autres caractéristiques incluent une note de 8000 mots basée sur de nouvelles interviews avec les membres originaux du groupe.

Pour coïncider avec la réédition du disque emblématique, The Kooks interprétera également Inside In / Inside Out dans son intégralité et d’une manière qui n’avait jamais été jouée en direct auparavant. Se déroulant à partir de janvier 2022, la tournée comprend dix dates dans tout le Royaume-Uni, se terminant par deux représentations à l’O2 Brixton Academy de Londres en février. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Les Kooks ont connu une impressionnante ascension vers la gloire depuis la sortie de leur premier album, qui a atteint le numéro un dans les charts britanniques. Depuis lors, ils ont sorti quatre autres albums avec leur plus récent Let’s Go Sunshine atteignant le top dix des charts britanniques en 2018. Aux côtés d’une nouvelle génération de fans, le groupe a gagné d’innombrables streams sur plusieurs sur un certain nombre de tournées mondiales, y compris une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni.

Inside In/Inside Out sort le 27 août et est disponible en précommande.

À l’intérieur/à l’intérieur : CD1 :

“Bord de mer”

“Voir le monde”

« Chanson du canapé »

“Le pistolet d’Eddie”

“Ooh La”

“Tu ne m’aimes pas”

“Elle bouge à sa manière”

“Boîte d’allumettes”

“Naïve”

“Je te veux”

“Si seulement”

“Jackie Gros Seins”

« Le temps attend »

“Je n’ai pas d’amour”

CD2 : Pistes bonus :

« Bord de mer » (prise alternative)

“Ooh La” (prise alternative)

« Dites-leur de moi »

“Sofa Song” (démo Studio Original)

“1984”

“Tu ne m’aimes pas” (Démo acoustique)

« L’amour de Constantine » (Démonstration des premiers studios)

« Matchbox » (démo original en studio)

“Elle bouge à sa manière” (prise alternative)

“À mon avis”

« Theory Of A Pop Star » (démo de cassette)

« Naïf » (prise alternative)

“Mélodies inaudibles”

« Something To Say » (démo original en studio)