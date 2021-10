The Larkins: le remake d’ITV est le câlin parfait pour les dimanches soirs

The Larkins est une télévision sucrée et sucrée du dimanche soir (Photo: ITV/Nicky Johnston/Rex/Shutterstock)

Les Darling Buds of May ont conquis le cœur de la nation au début des années 1990, et la pression était forte pour le remake de 2021 – mais nous n’avions pas besoin de nous inquiéter.

Après une série de drames très intenses le dimanche soir, dont Vigil, Line of Duty et plus, c’est agréable d’avoir enfin quelque chose qui n’augmente pas du tout votre rythme cardiaque.

Et bien que l’auteur de cette critique ne soit peut-être pas né avant 1997 (désolé), il ne faut pas grand-chose pour comprendre à quel point il est important que la dernière adaptation des livres de HE Bates n’ait pas été en deçà de son prédécesseur au succès retentissant.

Le redémarrage avait déjà beaucoup à faire avant de faire ses débuts ce soir, avec les légendes du cinéma Sir David Jason et Catherine Zeta Jones laissant de grosses bottes de marche pour remplir leurs rôles de Pop Larkin original et de sa fille à l’esprit libre Mariette (Sabrina Bartlett).

Mais quelques instants après le début de l’épisode, il est devenu clair que c’était ce que la télévision du dimanche soir était destinée à être : chaleureuse, joyeuse et axée sur la famille – comme le câlin réconfortant de fin de week-end dont nous avons tous besoin avant de revenir à la réalité lundi matin.

Walsh est absolument parfait en tant que Pop, charmant son chemin dans le village tandis que Joanna Scanlan dépeint la tout aussi adorable Ma Larkin, l’égal de son mari à tous les niveaux.

Le couple se soutient et connaît leurs droits de leurs torts, en s’assurant de percer cela jusqu’à leur couvée – la chimie de Joanna et Bradley en tant que Ma et Pop est vraiment très douce et crédible.

Bradley est le parfait Pop Larkin (Photo: ITV)

Bien sûr, nous ne pouvons pas parler des Larkins sans mentionner le magnifique paysage du Kent – ​​ils appellent Kent le jardin d’Angleterre pour une raison. La magnifique toile de fond de certains des villages les plus pittoresques du sud-est de l’Angleterre vous fait vous sentir obligé de penser instantanément à des excursions d’une journée en dehors de la ville, des couvertures de pique-nique vichy et tout.

Le premier épisode a également apporté un soupçon de rivalité de classe, avec le nouveau venu du village Alec, joué par le toujours merveilleux Tony Gardner, irritant dès le début.

À un moment donné, Pop met la main sur une Rolls Royce, laissant ses enfants s’occuper de la ranger, le véhicule devenant sans surprise le sujet de conversation du village. « Pourquoi avons-nous apporté une Rolls Royce ? » demande l’un des membres de l’ensemble de Larkin, Ma les informant qu’il les décrit comme étant au-dessus des discussions en classe, mais ils notent rapidement : « Est-ce que cela ne montre pas le contraire de cela ? »

L’esprit libre Mariette est super amusant (Photo: ITV)

Il y a une scène particulièrement agréable dans laquelle Pop parvient à convaincre Alec qu’une peinture à vendre lors d’une vente aux enchères caritative est de « l’artiste local » Turner, ce nom plutôt peu connu, mais après que ce dernier a surenchéri sur le marchand de roues Larkin, il est furieux quand il découvre l’œuvre d’art a été créée par nul autre que Montgomery Larkin lui-même (Liam Middleton).

Dans les derniers instants de l’ouverture de ce soir, nous avons vu Pop légèrement déconcerté pour la première fois alors qu’il recevait un visiteur inattendu du fisc, Cedric Charlton (Tok Stephen) – mais avec cela, il y aura une romance à développer entre les deux.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un retour fabuleux pour la famille Larkin et constitue un changement attendu par rapport au drame sombre. La dynamique familiale est et il y a des discussions vraiment intéressantes sur la classe à développer en conséquence, d’une manière qui ne semble pas forcée ou prévisible. Le désir de Mariette de partir et de voyager semble naturel pour une jeune fille de 19 ans, et vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir ce qu’il y a de mieux pour elle. Oh, et avez-vous repéré le camée du fils de Bradley Walsh, Barney…?

Certes, les Larkins ne sont pas particulièrement révolutionnaires, mais c’est parce que cela n’a pas besoin de l’être. Heureusement, il s’agit d’un accompagnement parfait pour ces nuits d’automne douillettes et nous avons vraiment hâte d’en savoir plus.

The Larkins est diffusé le dimanche à 20h sur ITV.

