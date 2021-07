The Last Artful, Dodgr sort un nouveau single, ‘Lightwork’

L’auteur-compositeur et MC gagnant d’un Grammy Le dernier astucieux, Dodgr a sorti une toute nouvelle chanson, “Lightwork”. Le morceau est de nature groovy et rappelle la production scintillante du début des années 80, une chanson qui satisfera les inconditionnels de Dodgr et attirera également les nouveaux arrivants.

Les boîtes à rythmes d’inspiration funk et la ligne de basse rebondissante entourent la voix fluide et fluide de Dodgr. Les couches de sa voix donnent à la piste un certain nombre d’angles uniques à explorer, et les paroles de Dodgr sur le fait de se détendre et de la jouer cool sont accentuées par la magnifique instrumentation derrière elle.

Sans aucun doute l’une des énigmes préférées de la musique, The Last Artful, Dodgr s’est discrètement mis au travail pour attirer l’attention des grands de la musique comme Marc Ronson, Aminé et Anderson .Paak. Sa musique a également gagné des synchronisations dans des émissions comme Euphoria de HBO.

Née et élevée à Los Angeles, la talentueuse maîtrise du genre n’a découvert pleinement sa voix artistique qu’après avoir fréquenté l’Université d’État de Humboldt (CA). Après avoir obtenu son diplôme de Humboldt, Dodgr a fait un pas de plus dans la mentalité « un poisson hors de l’eau », déménageant à Portland à la recherche de musique malgré la réticence connue de la ville à adopter pleinement le hip-hop. Remarquant qu’une scène locale commence à se développer, elle a rapidement développé une clientèle fidèle qu’elle compare à l’amour d’une famille « adoptive ».

Offrant une musique rafraîchissante et indépendante du genre, elle est devenue l’un des meilleurs talents de la ville et a finalement rencontré un autre artiste de Portland, Aminé, qui l’a invitée à l’accompagner en tant que choriste lors de sa première représentation télévisée de fin de soirée en 2016. Depuis lors, Dodgr a a fait croître son public fidèle de manière exponentielle, se vantant même de collaborations avec des artistes comme le Portugal. L’homme. Désormais signée chez Interscope Records et au travail sur son premier album, The Last Artful, Dodgr ose être différente à l’ère de l’immédiateté – un témoignage fier de son caractère déterminé et plus encore, un reflet de son intégrité artistique.

Achetez ou diffusez « Lightwork ».