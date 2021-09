The Last Dance deuxième saison Kobe Bryant tout ce que vous devez savoir

Le moment qu’attendaient tous les amateurs de basket est peut-être bien plus proche qu’on ne l’imaginait. Depuis la délivrance de La dernière dance, les docuseries qui racontaient la trajectoire de Michael Jordan En se concentrant sur sa dernière saison avec les Chicago Bulls, une question a traversé tous les esprits avec Rumeurs NBA: Y aura-t-il une deuxième saison de The Last Dance ? Il est impossible d’ignorer le détail que dans les derniers instants des docuseries l’émergence de Kobe Bryant en tant qu’héritier naturel de Jordan et de leur relation fluide lorsqu’ils se sont rencontrés dans la ligue. Cela semblait une astuce des producteurs et réalisateurs de laisser ouverte la possibilité d’explorer cet aspect, en rejoignant plusieurs récits de grand intérêt.

De quoi parlera la deuxième saison de The Last Dance ?

L’un d’eux pourrait être le retour de Michael Jordan à la NBA avec les Wizards de Washington, et comment il a réussi à rivaliser avec un brillant individuel pendant deux saisons, au cours desquelles il était All Star et a croisé certains des meilleurs de l’époque. Démêler les raisons qui ont conduit le génie du basket mondial à revenir sur le devant de la scène peut être un sujet très juteux pour tous les amoureux de ce sport, qui n’ont pas tout à fait compris les raisons qui expliquaient le désir de Jordan de s’exposer aux projecteurs médiatiques et à la demande de la ligue avec 40 ans déjà accomplis. C’est précisément au cours de ces années qu’il a assisté à l’émergence de Kobe Bryant.

La relation entre les deux a toujours été très spéciale, reconnaissant Michael comme la star éternelle des Lakers comme un égal lorsqu’il s’agit de gagner un personnage. Ils ont maintenu une relation étroite et se sont échangé des messages pendant des années, Jordan révélant les dernières conversations qu’il a eues avec Kobe avant sa mort. Ongle deuxième saison de The Last Dance honorer Bryant pourrait être le parfait hommage à cette légende du sport qui nous a quitté trop tôt et dont l’héritage mérite d’être rappelé avec une production de ce niveau. Comme si cela ne suffisait pas, latimes.com rapporte que la dernière saison de Kobe Bryant en tant que professionnel a été enregistrée dans son intégralité par ESPN, il y a donc une grande quantité de matériel avec lequel culminer un très large et ambitieux deuxième saison de The Last Dance.

Quand la deuxième saison de The Last Dance sera-t-elle diffusée ?

C’est une inconnue totale et il est impossible de prédire quand nous pourrons profiter d’une production de cette ampleur. Il est prévu que divers enregistrements de différentes époques devront être joints, ainsi que d’interviewer plusieurs personnes de l’environnement des deux joueurs. Considérant que sa diffusion sur ESPN et Netflix a été accélérée dès la première saison alors qu’elle est sortie en plein confinement mondial, il est très difficile de stipuler un calcul de probabilités sur la date de sortie.