The Last Duel: date de sortie, distribution et autres choses que nous savons sur le film de Matt Damon

Ridley Scott a réalisé le dernier duel

Il est facile de voir comment quelqu’un comme Ridley Scott serait bien adapté pour diriger un drame historique centré sur les chevaliers, la trahison, le crime et les formes archaïques de justice comme celui qui sera vu dans The Last Duel, compte tenu de son palmarès avec des films comme Gladiator, Kingdom Of Heaven et même ses débuts de réalisateur en 1977, Les Duellistes. Scott a été attaché au film depuis 2019 lorsque Variety a révélé que lui, Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener faisaient tous équipe pour faire de l’adaptation du livre d’Eric Jager une réalité.

Une chose à noter, cependant, est le fait que Ridley Scott n’était pas le premier cinéaste à être attaché à The Last Duel. En 2015, Deadline rapportait que Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Mocking Jay) était en lice pour réaliser une version écrite par Shaun Grant (The Snowtown Murders, Mindhunter). Rien n’est sorti du projet et la propriété est restée en sommeil pendant cinq ans avant que Scott ne s’implique.