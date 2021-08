The Last Man ‘a enfin une bande-annonce avant la première

L’adaptation de la série FX sur Hulu de Y: The Last Man est enfin en train de se produire. Le réseau a publié jeudi la première bande-annonce de la très attendue série de science-fiction post-apocalyptique. Y : The Last Man est basé sur la série de bandes dessinées écrite par Brian K. Vaughan et l’art par Pia Guerra.

Le spectacle commence après qu’un événement cataclysmique a secoué le monde en tuant tous les mammifères avec un chromosome Y sauf un homme, Yorick Brown, joué par Ben Schnetzer (Happy Town, Warcraft) et son singe de compagnie, Ampersand. Sa mère, Jennifer Brown, interprétée par Diane Lane, est désormais présidente des États-Unis. Yorrick rejoint l’agent 355 (Ashley Romans) pour apprendre comment cet événement s’est produit, tandis que d’autres personnages de la série font face au chagrin soudain de la perte de personnes qu’ils aiment et à l’effondrement de la société. Le casting comprend également Diana Bang, Olivia Thirlby, Marin Ireland, Juliana Canfield, Amber Tamblyn, Paul Gross et Elliot Fletcher.

Une adaptation en série de la bande dessinée est en préparation depuis 2015, avec plusieurs showrunners qui vont et viennent. Eliza Clark (Animal Kingdom, Extant) est arrivée en juin 2019 en tant que showrunner. Juste avant le début de la production à la fin de l’année dernière, Gross a remplacé Timothy Hutton en tant que président américain qui meurt dans le pilote, tandis que Thirlby a remplacé Imogen Poots en tant que héros Brown. Lashana Lynch a également été initialement choisi comme agent 355 avant l’arrivée de Romans. Barry Keoghan (Dunkerque) devait également jouer Yorick à un moment donné. Chaque épisode de la série sera réalisé par des femmes, à commencer par Louise Friedberg, qui a dirigé les deux premiers épisodes. Y: The Last Man fera enfin ses débuts sur FX sur Hulu exclusivement le 13 septembre.

Y: The Last Man a été publié par le label Vertigo de DC Comics de septembre 2002 à mars 2008, avec 60 numéros. Avant la série, Warner Bros.’ New Line Cinema développait une adaptation cinématographique, mais ce projet a finalement été annulé en 2014 lorsque les droits de l’histoire sont revenus à Vaughan et Guerra. Le projet a ensuite été transféré à FX en 2015.

Vaughan a pleinement soutenu la nouvelle adaptation. « Vingt ans que [Guerra] et j’ai commencé à travailler sur le premier numéro, et ça valait vraiment la peine d’attendre », a-t-il écrit sur Instagram le 4 juin. « Merci au showrunner [Clark] et tous ceux qui ont travaillé si dur pour que cela se produise.”