The Last Man sera diffusé sur Disney + au Royaume-Uni ⋆ .

L’adaptation tant attendue du roman graphique encensé de Brian K. Vaughan Y : Le dernier homme a lancé un enfer de développement pendant ce qui semble être une éternité, et avec l’histoire post-apocalyptique d’un homme et de son singe se dirigeant enfin vers les petits écrans américains sur FX en septembre, le public britannique aurait peut-être craint d’avoir une attente encore plus longue voir ça. N’ayez crainte, car il vient d’être révélé que l’émission sera diffusée sur Disney + au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, Disney a annoncé que Y : Le dernier homme, commencera à diffuser via l’offre Star sur Disney + au Royaume-Uni, avec les trois premiers épisodes disponibles le 22 septembre et de nouveaux épisodes tous les mercredis.

Y : Le dernier homme se déroule dans un monde post-apocalyptique où tout le monde et tous les animaux avec un chromosome Y ont disparu, à l’exception du personnage principal et de son singe de compagnie. La série est en développement depuis un certain temps, FX ayant tourné un pilote il y a près de deux ans. Cependant, le réseau a subi un « remaniement » approfondi de la série, remaniant plusieurs des rôles qui comprenaient le personnage principal Yorrick et faisant de son singe de compagnie Ampersand une création CGI.

Y : Le dernier homme met en vedette Ben Schnetzer dans le rôle de Yorick, Ashley Romans dans le rôle de l’agent 355, Diana Bang dans le rôle du Dr Allison Mann, Olivia Thirlby dans le rôle de la sœur de Yorick Hero et Diane Lane dans le rôle de la mère de Yorick, la membre du Congrès Jennifer Brown.

Basé sur la série acclamée de DC Comics par Brian K. Vaughan et Pia Guerra, Y : Le dernier homme traverse un monde post-apocalyptique dans lequel un événement cataclysmique décime tous les mammifères avec un chromosome Y à l’exception d’un homme cisgenre et de son singe de compagnie. La série suit les survivants dans ce nouveau monde alors qu’ils luttent avec leurs efforts pour restaurer ce qui a été perdu et l’opportunité de construire quelque chose de mieux.

Y : Les trois premiers épisodes de The Last Man seront disponibles à partir du 22 septembre sur Disney+.

