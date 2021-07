The Last of Us de HBO confie Anna Torv dans un rôle central ⋆ .

Anna Torv a aligné son prochain projet télévisé.

La star de Fringe et Mundhunter a rejoint l’adaptation télévisée de The Last of Us.

Elle est sur le point de se reproduire en tant que Jess, une contrebandière et une survivante endurcie dans un monde post-apocalyptique.

Si vous connaissez les jeux vidéo sur lesquels la série est basée, vous savez que Jess a joué un grand rôle.

L’adaptation télévisée se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Il suit Joel, un survivant endurci de l’apocalypse, qui est embauché pour faire sortir clandestinement une fille de 14 ans nommée Ellie d’une zone de quarantaine oppressante.

Le travail apparemment petit devient un voyage brutal alors qu’ils dépendent les uns des autres pour leur survie. L’intrigue semble être la même que celle du jeu original, ce qui devrait fournir une mine de sources.

Bella Ramsey (Game of Thrones, His Dark Materials) devrait jouer Ellie dans le drame, qui est écrit et produit par Chernobyl EP Craig Mazin.

Neil Druckmann, scénariste et directeur créatif du jeu, écrira et produira la série.

Le casting comprend également Gabriel Luna (Marvel’s Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Nico Parker (Le troisième jour), Murray Bartlett (Le lotus blanc) et Con O’Neill (Tchernobyl).

“Craig et Neil sont des visionnaires dans une ligue à part”, a déclaré Francesca Orsi, directrice de la programmation de HBO, lorsque HBO est passé directement à la série sur le projet.

“Avec eux à la barre aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss, cette série ne manquera pas de résonner auprès des fans inconditionnels des jeux The Last of Us et des nouveaux venus dans cette saga qui définit le genre.”

« Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive. »

“Nous sommes ravis de travailler avec HBO et cette fantastique équipe créative pour donner vie à la série” The Last of Us “”, ont déclaré Jeff Frost, président de Sony Pictures TV Studios, et Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions.

« La narration innovante et l’ingéniosité de PlayStation sont un complément naturel à l’orientation créative de SPT. Notre collaboration est un excellent exemple de notre philosophie « One Sony » au travail. Nous sommes impatients de développer une IP de jeu encore plus emblématique à l’avenir. »

La saison 1 de The Last of Us est actuellement en production à Calgary.

