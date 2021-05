The Last Of Us Part 2 est un jeu vidéo terrible à plus d’un titre ⋆ .

The Last Of Us Part 2 – narration non interactive (photo: Sony)

Un lecteur soutient que si la narration de The Last Of Us Part 2 est bonne, le manque d’interactivité en fait un jeu vidéo médiocre.

J’ai lu le récent article du lecteur suggérant que Red Dead Redemption 2 est ennuyeux avec un grand intérêt, comme je suis tout à fait d’accord et pourtant auparavant, je ne l’aurais jamais admis publiquement, de peur d’être crié. Cela m’a cependant encouragé à faire ma propre déclaration qui va à l’encontre de la sagesse acceptée: que The Last Of Us Part 2 est un très mauvais jeu vidéo.

Ce n’est clairement pas un jeu vidéo mal conçu. En fait, c’est juste le contraire. The Last Of Us Part 2 pourrait bien être le jeu le mieux conçu de tous les temps en termes de valeurs de production; y compris les graphiques, les voix off et le poids de la broche et du vernis. Cela a l’air et sonne fantastique mais, comme même les fans ardents sont raisonnablement heureux de l’admettre, son gameplay est loin d’être aussi bon.

C’est bon. C’est compétent. Mais c’est aussi exactement la même chose que le premier jeu, qui lui-même n’était qu’une variation mineure d’Uncharted, qui à son tour était complètement banale par rapport à tout autre jeu de tir à la troisième personne. Le jeu de tir est bon, le mouvement est bon, mais rien de tout cela n’est intéressant ou inhabituel et l’interface du menu est fastidieuse et maladroite sans raison valable. Il est très évident que personne chez Naughty Dog n’est particulièrement intéressé par le gameplay et je trouve cela difficile à comprendre étant donné que, vous savez, ils font des jeux vidéo.

Sauf qu’ils le font vraiment? Ce que fait Naughty Dog, en particulier en ce qui concerne The Last Of Us, ce sont des films interactifs. Pas au sens ancien de la FMV mais en termes de priorités du jeu et de son attitude vis-à-vis de l’interactivité. The Last Of Us Part 2 traite non seulement le gameplay comme une préoccupation secondaire, mais aussi le joueur. Le jeu est loué pour sa narration, mais cette narration est complètement ininteractive et se déroule de la même manière quoi que vous fassiez.

Vous ne pouvez pas prendre de décisions et vous ne pouvez en aucun cas affecter l’histoire, ce qui va à l’encontre du fait qu’il s’agit d’un jeu vidéo en premier lieu. Sony fait une émission télévisée de The Last Of Us, avec le personnel de Naughty Dog impliqué en tant qu’écrivains, et je suis sûr que ce sera très bien car absolument rien ne sera perdu.

La raison pour laquelle les films de jeux vidéo sont toujours terribles est qu’une fois que vous supprimez l’interaction de jouer au jeu de l’équation, il n’en reste généralement pas assez pour être divertissant, mais avec The Last Of Us, tout ce que vous avez perdu est un tir oubliable et répétitif et furtif, c’est mieux fait dans une douzaine d’autres jeux.

Naughty Dog ne pas s’intéresser au gameplay est une chose, c’est très bien – il y a beaucoup de bons jeux qui n’ont pratiquement aucun gameplay, car ils sont axés sur la narration. Un jeu comme What Remains Of Edith Finch est génial car bien qu’il n’y ait pas beaucoup de gameplay traditionnel, il utilise le fait que vous jouez à un jeu pour changer constamment le monde et la façon dont vous vous déplacez d’une manière qu’aucun autre support ne pourrait jamais. De plus, cela ne dure que deux heures.

The Last Us Part 2 dure plus de 25 heures et, par Dieu, ressentez-vous chaque minute. Même Zack Snyder ne ferait pas un film aussi long. Vous pourriez lire un roman de taille à cette époque et pourtant Naughty Dog ne sait tout simplement pas quand s’arrêter, ou plutôt quand couper les événements parallèles inutiles qui semblent être là juste pour gonfler le temps de course. (Cela ne me surprendrait pas si Sony exigeait que le jeu ait une longueur minimale, afin d’éviter toute plainte concernant le rapport qualité-prix, mais c’est de la pure spéculation de ma part.)

Si vous regardiez quelqu’un d’autre jouer à The Last Of Us Part 2 sur Twitch, vous ne perdriez absolument rien de l’expérience, ce qui pour moi est un signe que cela compte à peine comme un jeu et n’aurait probablement pas dû en être un. Le monde du jeu vidéo est rempli de cinéastes frustrés qui semblent en vouloir au fait qu’ils ne font que des jeux vidéo et essaient donc constamment de les transformer en quelque chose qu’ils ne sont pas.

Pour tous ceux qui disent que The Last Of Us Part 2 a une belle histoire, qui les a vraiment affectés, je conviendrai que la narration est excellente (même s’il est évident que les écrivains sympathisent avec Ellie bien plus qu’elle ne le mérite). Mais rien de tout cela ne profite d’être un jeu vidéo. Si ça avait été un film, ça aurait été exactement la même chose. En fait, cela aurait été mieux, car cela aurait été beaucoup plus court et presque certainement mieux rythmé. Enfer, même l’émission télévisée ne durera probablement pas plus de six ou huit heures au total et même ce n’est qu’une fraction de la durée du jeu.

Les jeux vidéo sont interactifs, c’est la définition même de ce qu’ils sont, mais les éléments interactifs sont de loin la partie la moins intéressante de The Last Of Us Part 2. Toutes les bonnes choses se produisent lorsque vous ne faites rien, et cela pour moi est le signe d’un mauvais jeu vidéo et d’un concepteur qui souhaite probablement qu’ils ne fassent pas autre chose, comme… faire des émissions de télévision pour HBO.

Par le lecteur Janus

La fonction du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou Metro.

