Ce mardi 24 novembre, le Radar des Jeux Golden Joystick Awards 2020, le gala au cours duquel des récompenses sont décernées aux titres qui ont le plus marqué le industrie du jeu vidéo de cette année. Le vainqueur incontesté de cet événement clé dans le secteur a été ‘The Last of Us Part 2’.

Développé par Le chien méchant et publié par Sony exclusivement pour Playstation 4 Le 19 juin 2020, ce jeu vidéo d’action, d’aventure et d’horreur de survie a été le plus grand lauréat, avec un total de six prix. La deuxième partie de ‘The Last of Us’ a été considérée comme la Jeu de l’année, mais a également remporté les prix de Meilleur récit, meilleur studio de développement pour Naughty Dog, meilleur design visuel, meilleur audio et meilleur jeu PlayStation de l’année.

“The Last of Us Part 2” remporte les Golden Joystick Awards 2020.

‘The Last of Us Part 2’, protagoniste incontesté avec 6 récompenses

Il y a également eu d’autres titres qui ont remporté diverses distinctions. Entre eux, ‘Les gars de l’automne : KO ultime‘, qui a remporté trois prix (Prix ​​du meilleur jeu familial, du meilleur jeu multijoueur et de l’innovation), Y’Enfers‘, un jeu vidéo de rôle et d’action roguelike développé et publié par Supergiant Games, qui a triomphé en tant que Meilleur jeu indépendant et a pris le Prix ​​de la critique.

La saison des récompenses de l’industrie a déjà commencé et plusieurs titres commencent à remporter leurs premières distinctions. Cependant, il reste encore plusieurs rendez-vous à tenir, dont le Les récompenses du jeu, dont le gala aura lieu le prochain 11 décembre.

‘Full Guys: Ultimate Knockout’, un autre des titres les plus récompensés du gala.

Voici les gagnants des Golden Joystick Awards 2020

– Meilleur récit : « Le dernier d’entre nous, partie II ».

– Meilleur jeu multijoueur : “Fall Guys: Ultimate Knockout”.

– Meilleur design visuel : ‘The Last of Us Part II’.

– Meilleure extension : ‘No Man’s Sky : Origins’.

– Jeu mobile de l’année : “Lego Builder’s Journey”.

– Meilleur audio : ‘The Last of Us Part II’.

– Meilleur jeu indépendant : ‘Hades’.

– Jeu actif : ‘Minecraft’.

– Meilleure étude : Naughty Dog.

– Jeu Esport de l’année : “Call of Duty: Modern Warfare”.

– Meilleur streamer / nouvel hôte : iamBrandon.

– Meilleur jeu familial : ‘Fall Guys: Ultimate Knockout’.

– Meilleure communauté de jeu : ‘Minecraft’.

– Meilleure performance : Sandra Saad (Kamala Khan dans ‘Marvel’s Avengers’).

– Prix de l’innovation : ‘Fall Guys : Ultimate Knockout’.

– Jeu PC de l’année : ‘Death Stranding’.

– Meilleur matériel pour les jeux vidéo : Nvidia Geforce RTX 3080.

– Hall of Fame : ‘Équipe 17’.

– Jeu PlayStation de l’année : ‘The Last of Us Part II’.

– Jeu Xbox de l’année : « Ori et la volonté des feux follets ».

– Jeu Nintendo de l’année : « Animal Crossing : New Horizons ».

– Jeu le plus attendu : ‘God of War: Ragnarok’.

– Prix de la critique : ‘Hadès’.

– Jeu de l’année définitive : “The Last of Us Part II”.

