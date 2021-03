The Last Queen (Critique de livre): Une guerrière

La bataille de Ferozeshah en 1845, qui fait partie de la première guerre anglo-sikh, qui est relatée à travers les yeux du protagoniste dans le livre

Par Ritika Sharma

Dans To Kill a Mockingbird de Harper Lee, Atticus Finch remarque que «nous ne comprenons jamais vraiment une personne tant que nous ne considérons pas les choses de son point de vue, jusqu’à ce que nous grimpions dans sa peau et que nous nous promenions dessus». C’est peut-être ce que souhaite Chitra Banerjee Divakaruni lorsqu’elle raconte des histoires du passé du point de vue des femmes.

Divakaruni a raconté la vie des personnages mythiques de Sita et Draupadi avec diligence dans le passé. Dans son dernier roman, The Last Queen, elle écrit les difficultés d’une reine relativement récente, Jindan Kaur du Pendjab. Bien que nous ayons une riche littérature sur les hommes guerriers du Pendjab du 19ème siècle, les femmes n’ont pas une bonne affaire. Divakaruni corrige l’anomalie en se concentrant sur la favorite et dernière reine du Maharaja Ranjit Singh, qui a montré les traits à la fois de son mari et de son fils Daleep Singh. Alors que Ranjit était un cœur courageux féroce, le fils était un homme crédule piégé dans les machinations des Britanniques.

Jindan était une reine rare qui a manœuvré à travers la politique du zenana, a résisté aux assauts de la colonisation britannique et a vécu en tant que combattante de la liberté en exil avant de se rendre en Angleterre dans ses dernières années pour récupérer son fils. La dernière reine cartographie son voyage alors qu’elle affrontait les Britanniques tout en bravant deux tâches intimidantes: rester pertinente pour le roi de peur qu’elle ne s’effondre dans l’échelle hiérarchique du zenana et sécuriser l’héritage de son fils contre l’assaut de la colonisation britannique de l’Inde.

Si plusieurs femmes forment le pivot autour duquel tourne le récit, à aucun moment il ne se retourne contre les hommes. Dans Ranjit Singh, l’auteur a présenté un dirigeant, un mari et, surtout, un enseignant pour Jindan qui non seulement l’introduit à la royauté, mais aussi à la politique. C’était un dirigeant qui n’était pas inquiet de soutenir la croissance de sa reine au-delà des affaires quotidiennes. Leur relation elle-même fait de la vie de Jindan une lecture pertinente pour notre époque. Cela aiderait notre société patriarcale à s’inspirer de l’histoire.

Les femmes de tout l’ordre hiérarchique du zenana, allant des servantes comme Mangla aux reines comme Rani Guddan, Chand Kaur et Pathani, à qui on a refusé leur part dans l’histoire, trouvent leur place légitime dans le livre et incarnent la résilience et le courage. Plus important encore, leurs épisodes entrelacés renforcent l’idée que les femmes aident les femmes à s’épanouir.

Le livre est le récit de l’histoire d’un romancier. De nombreux événements marquants comme la guerre anglo-sikh et les traités de paix, l’annexion du Pendjab, la tristement célèbre politique de Lord Dalhousie et la révolte de 1857 sont relatés à travers les yeux du protagoniste. Ensuite, il y a des personnages comme le rusé wazir Dhian Singh, un Dogra avec allégeance non seulement au Pendjab, mais aussi une forte affiliation à sa communauté. A travers de telles loyautés juxtaposées, le roman souligne les réalités erratiques et complexes des règles dynastiques. Divakaruni excelle également dans la description créative des batailles – à la fois de l’esprit et de l’épée – qui se déroulent sur différents champs de bataille, avec des partisans et des rivaux hésitants. Comme le roman recrée certains visuels frappants des guerres anglo-sikhs et de la révolte de 1857, il nous rappelle également que ces contestations ne concernaient pas uniquement les terres ou les ressources. Les arrière-pensées de ces contestations et de la colonisation résultante étaient de susciter une foi et une admiration soutenues de la part des Indiens pour tout ce qui était anglais.

Le roman devient poignant lors des retrouvailles de Jindan avec son fils Daleep où il dévoile l’impact de la colonisation non seulement sur les Indiens mais aussi sur les expatriés en Angleterre. Ici, le récit historique se métamorphose en un roman sur le passage à l’âge adulte, avec Jindan en tant que mère réfléchie et contemplative marchant sur un champ de mines émotionnel avec son fils qui est maintenant un chrétien converti installé en Angleterre. Sa résilience à sauver Daleep des griffes de la tromperie des Anglais contribue de manière très significative au mérite artistique de cette œuvre et en fait le pivot sur lequel repose la valeur de ce livre. Histoire de politique, de nostalgie et de courage, The Last Queen récupère Rani Jindan dans les annales oubliées de l’histoire.

Ritika Sharma est responsable des ressources académiques, Indian Institute of Advanced Study, Shimla

La dernière reine

Chitra Banerjee Divakaruni

HarperCollins

Pp 372, Rs 599

