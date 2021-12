The Last Waltz Set du groupe à paraître sur la collection Criterion

Le documentaire de concert de musique légendaire de Martin Scorsese, The Last Waltz, sortira officiellement dans Criterion Collection. Le film de 1978, qui voit Scorsese capturer La bande Le concert d’adieu de 1976 bénéficiera d’une restauration numérique 4K et proposera de nouvelles versions de commentaires audio avec Robbie Robertson, Mavis Staples et d’autres.

La nouvelle version Criterion Collection de The Last Waltz comportera également une interview de Scorsese lui-même, menée par le critique David Fear. Il sera disponible sur Blu-Ray et 4k UHD à partir du 29 mars 2022.

Filmé au Winterland Ballroom de San Francisco le jour de Thanksgiving, 1976, The Last Waltz a vu Scorsese film Le dernier concert du groupe avec l’aide de sept opérateurs de caméra distincts (dont les cinéastes légendaires Vilmos Zsigmond, László Kovács et Michael Chapman) qui ont capturé des performances de Joni Mitchell, Bob Dylan, Van Morrison, Muddy Waters, Niel Young, the Staple Singers – tous aux côtés de la performance finale de The Band.

Cette prochaine sortie de Criterion comprendra une interview de 1978 avec Robbie Robertson et Martin Scorsese, un documentaire sur les aspects techniques du tournage de The Last Waltz et un essai spécial écrit par la journaliste musicale Amanda Petrusich.

Dans une description officielle, Criterion décrit le concert comme : « Plus qu’un des plus grands films de concert jamais réalisés, The Last Waltz est un résumé à la fois extatique et élégiaque d’une ère vitale de la musique rock américaine… Scorsese a créé une expérience immersive grandiose. qui amène les téléspectateurs sur scène et à l’intérieur de la musique elle-même ».

Supervisée et approuvée par Robbie Robertson lui-même, la restauration numérique 4K de Criterion comprend une bande-son surround DTS-HD Master Audio et sortira en deux éditions : un ensemble multiformat et un seul Blu-ray. La version double disque de Criterion est proposée à environ 35 $, tandis que le Blu-ray est au prix de 28 $.

Précommandez la nouvelle édition de The Last Waltz, sortie le 29 mars.