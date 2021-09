The Last Word: Le craché Brooks Koepka—Bryson DeChambeau met en évidence les futures ramifications impliquant les médias sociaux et les paris légalisés dans le golf

Bryson DeChambeau a été impitoyablement chahuté lors du championnat BMW du PGA TOUR

D’accord. Je comprends. Il y a quelque chose de rebutant dans le comportement de Bryson DeChambeau. Si, comme moi, vous avez ressenti les mêmes émotions en regardant DeChambeau – avec sa démarche et son arrogance à la Johnny Bravo – écraser le ballon dans l’oubli, alors je dirais humblement que nous devons réexaminer nos préjugés. Avec moi, ce n’est pas si difficile de mettre le doigt sur ce que je trouve déplaisant, et que, je l’avoue, DeChambeau n’a certainement rien fait pour mériter. Je reconnais mes idées «traditionnelles» profondément enracinées sur le jeu et la façon dont il est joué – avec grâce, finesse et mouvements longs. Naturellement, ce qui suit est que je ne suis pas fan de « bombe et gouge » et que j’aime la beauté du swing de golf. Compte tenu de cette inclinaison, je comprends pourquoi j’ai une réaction subliminale à Chambeau.

Cependant, autant que je le peux – regarder l’homme démolir les prédictions de stratégie de parcours, avec sa longueur prodigieuse – cela ne colore pas ce que je pense de l’homme et de ses capacités. L’étonnante transformation du corps et du swing de DeChambeau a forcé le respect des fans de golf, y compris de ceux qui l’ont donné à contrecœur. Et vous ne pouvez avoir que de l’admiration pour le penchant des champions de l’US Open à faire les choses à sa manière et à s’en sortir. Maintenant, je dois admettre – étant donné les circonstances extraordinaires de sa dispute avec Brooks Koepka – DeChambeau, une fois de plus, mérite un coup de chapeau collectif pour la façon dont il s’est comporté face au chahut constant des fans, et plus encore, pour le qualité de jeu qu’il a réussi à jouer malgré un harcèlement constant sur le parcours.

J’ai écrit sur la lutte en cours entre Koepka et DeChambeau dans cette chronique il y a quelques semaines, je n’entrerai plus dans l’histoire. Autant dire que la dernière salve – lorsque Koepka, dans sa sagesse infinitésimale non-golfière, a exhorté les fans sur les réseaux sociaux à chahuter DeChambeau – a fait pencher la balance. Au championnat BMW, qu’il a perdu après une éliminatoire épique de six trous contre Patrick Cantlay, DeChambeau a été sans cesse harcelé par les fans de Koepka l’appelant « Brooksie », y compris un qui a attaqué DeChambeau quelques minutes après la défaite en séries éliminatoires. La confrontation joueur-fan qui a suivi a conduit le PGA Tour à annoncer une série de mises à jour du «code de conduite» des spectateurs. À l’avenir, Jay Monahan, commissaire du PGA Tour, a déclaré : « … les commentaires ou les gestes qui sapent la nature inclusive et accueillante du jeu ne seront pas tolérés, ni le harcèlement des joueurs, caddies, bénévoles, officiels, personnel ou autres spectateurs. Ceux qui enfreignent ces règlements seront passibles d’expulsion. » Même si Monahan a insisté sur le fait que l’annonce n’était pas liée à des incidents récents, il était clair que finalement, la ligne avait été franchie. Si vous me demandez, il avait été franchi il y a longtemps, mais cette fois, c’était assez laid pour que le Tour décide de faire quelque chose.

Ce qui n’a pas assez retenu l’attention dans ce slugfest très public, c’est en fait le rôle du Tour en la matière. Tout d’abord, les joueurs chahutés n’ont rien de nouveau : il suffit de demander à Colin Montgomerie qui a bien failli arrêter de jouer aux États-Unis à cause du barrage verbal incessant auquel il a été confronté de la part des fans de ce pays. Ce qui a aggravé les choses cette fois, c’est l’amplification de la situation sur les réseaux sociaux. Twitter, en particulier, est devenu beaucoup plus pertinent avec le « Player Impact Program » du Tour, dans lequel les joueurs sont payés très cher s’ils font preuve d’initiative en interagissant avec les fans sur les réseaux sociaux. L’incorporation par le PGA Tour des paris en direct sur les tournois et les sites qui a été annoncée au début de l’année dernière est encore plus pertinente. La nature du sport, ou la bête pour ainsi dire, en matière de paris, signifie que les spectateurs se transforment de simples fans en personnes directement concernées par l’issue des événements et la façon dont les joueurs se comportent. Par conséquent, de fortes réactions sont à prévoir et cela rend le comportement des spectateurs sur les sites une pente glissante pour le Tour à essayer de réguler. Cela peut être fait cependant: la galerie du Masters Tournament en est un exemple.

Un autre point de vue valable, repris par nul autre que Brandel Chamblee de Golf Channel, est que pour « faire grandir le jeu », le PGA Tour doit tendre la main et attirer les fans d’autres sports axés sur le sport. Et le soutien vocal ainsi que les «huées» font partie intégrante des autres arènes sportives. Chamblee présume, avec précision, que de nouvelles personnes apporteront cette sensibilité au golf, que les traditionalistes le veuillent ou non. Et tandis que le golf a des traditions de décorum et de respect, certains des nouveaux convertis au jeu peuvent ne pas souscrire à ces notions. Le jeu changera, s’il doit grandir, et c’est quelque chose que nous devrons peut-être tous accepter.

Koepka, qui fait partie intégrante de cette néo-tradition, n’est pas déconcerté par tout le brouhaha entourant le coup du lapin auquel ses fans ont été confrontés pour s’en prendre à DeChambeau. Après son premier tour au Tour Championship en cours, Koepka a été interrogé sur le comportement des “fans indisciplinés”, et c’est ce qu’il avait à dire. « Tout le monde a été appelé quelque chose qu’ils n’aimaient pas. C’est le sport. Vous le voyez dans la NBA, et vous le voyez ici (sur le terrain de golf). Vous avez des gens qui vous encouragent et contre vous. C’est pour ça que ça s’appelle un sport, n’est-ce pas ? Le comportement des fans, a-t-il ajouté, “… peut s’améliorer… mais en même temps, ça va.”

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

