The Last Worker sera en compétition et présenté à la 78e Mostra de Venise

Le dernier ouvrier a été révélé pour Switch et diverses autres plates-formes plus tôt cette année. Publié par Wired Productions, c’est un projet intrigant développé par Jörg Tittel et une équipe talentueuse de Wolf & Wood, un studio très apprécié pour ses projets VR.

Très peu de choses ont été révélées sur le jeu, mais vous pouvez avoir une idée de ce dont il s’agira à partir de la description des relations publiques ci-dessous.

Sorti sur toutes les plateformes en 2022, The Last Worker est une aventure narrative centrée sur notre lutte dans un monde de plus en plus automatisé et déshumanisant. Situé dans un environnement solitaire, oppressant mais étrangement beau, The Last Worker est un mélange unique de récit à la première personne, de simulation de travail et de jeu de stratégie furtif. Combinant un style artistique artisanal avec des mécanismes de jeu immersifs uniques dans un cadre épique, le jeu propose une histoire émouvante, stimulante et comique avec des personnages riches interprétés par un casting de stars.

La réputation initiale de The Last Worker n’a cessé de croître, puisqu’il a été sélectionné pour le prestigieux 78e Festival du Film de Venise, qui se déroule du 1er au 11 septembre. Il concourra pour un Lion d’or dans la catégorie VR Expanded et est le seul jeu vidéo à être inclus ; son premier chapitre sera montré aux membres du jury et aux participants accrédités (à l’aide d’Oculus) au festival.

Nous avons longuement parlé du jeu avec Jörg Tittel plus tôt cette année ; il a souligné les ambitions audacieuses du projet, ses réflexions sur la place du jeu dans les arts, son optimisme pour l’expérience Switch du jeu et plus encore.

On peut s’attendre à en savoir plus sur ce titre en septembre.