The Lathums marque le premier album n°1 au Royaume-Uni avec « How Beautiful Life Can Be »

Le quatuor indé britannique prometteur The Lathums a marqué son premier album n ° 1 au Royaume-Uni avec son premier album Comme la vie peut être belle.

La tenue de Wigan a dominé le classement officiel des albums britanniques, prenant la première place du numéro 1 de la semaine dernière, Drake’s Certified Lover Boy.

Le leader des Lathums, Alex Moore, a déclaré à OfficialCharts.com : « Nous sommes quatre amis de Wigan qui adorent faire de la musique et sont n°1 avec notre premier album. Qu’est-ce qui est possible pour les jeunes artistes britanniques avec une ambition pure de toucher des gens avec des chansons comme la nôtre, se faire des amis à chaque étape et découvrir que les rêves peuvent devenir réalité.

“How Beautiful Life Can Be consiste à voir le bon dans les choses, à s’accrocher et à traverser des moments difficiles avec un sourire à la fin. Aujourd’hui, nos sourires ne pourraient pas être plus larges. Merci.”

Le groupe a sorti son premier album la semaine dernière (24 septembre) via Island Records. Il a été enregistré aux Parr Street Studios de Liverpool et a été produit par James Skelly et Chris Taylor de The Coral.

Le disque contient des chansons comme “Oh My Love”, qui ont été inspirées par les expériences passées de Moore de “douleur et incertitude” et la chanson titre, qui vise à “apprécier toutes les choses, grandes et petites, qui nous ont le plus manquées. ” dans la vie.

Les Lathums prendront la route au Royaume-Uni pour un programme reprogrammé, élargi et visite améliorée cet automne et cet hiver, y compris des spectacles à l’O2 Victoria Warehouse de Manchester et à l’O2 Forum Kentish Town de Londres.

Au début de cette année, le groupe a été nommé sur la liste longue de la BBC Sound of 2021, aux côtés de Bree Runway, Greentea Peng et du gagnant Pa Salieu. Les Lathums figuraient également sur la liste NME des 100 étoiles émergentes à surveiller en 2021.

How Beautiful Life Can Be de Lathums est maintenant disponible et peut être acheté ici.