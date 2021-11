The Law & Order Revival a déjà une date de première

Avec la date de première prévue pour le début de 2022, nous espérons que NBC publiera plus d’informations sur le casting plus rapidement que nous ne pouvons dire « Dun, Dun ».

L’émission semble être une priorité pour NBC, avec Susan rovner, président pour le contenu de divertissement chez NBCUniversal Television and Streaming, notant en septembre: « Law & Order est tout simplement l’une des émissions les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, et l’idée de poursuivre son héritage et de s’associer à Dick sur un tout la nouvelle saison est tout simplement exaltante. C’est une excellente nouvelle pour NBC ainsi que pour les fans de télévision du monde entier. «

