The Legacy Of La Nouvelle-Orléans Voodoo Night Tripper

Autoproclamé Night Tripper, le musicien de la Nouvelle-Orléans Dr. John a laissé un héritage insurmontable qui a fait de lui une énorme influence parmi les musiciens.

Les premières années : de la Nouvelle-Orléans à The Wrecking Crew

Né Malcolm John Rebennack Jr, à la Nouvelle-Orléans, le 20 novembre 1941, John a commencé à jouer de la guitare et de la basse à l’adolescence. Sa vie a pris un tournant dramatique en 1960, lorsque son index gauche a été touché par une balle alors qu’il protégeait son camarade Ronnie Barron lors d’une bagarre. Cette blessure l’a forcé à passer au piano – et il est devenu l’un des musiciens les plus célèbres au monde.

Dans les années 60, il a déménagé à Los Angeles et a travaillé au sein de The Wrecking Crew, un groupe de musiciens de studio de Los Angeles, jouant sur des enregistrements de Cher, Aretha Franklin, Chaleur en conserve, et Frank Zappa, mélangeant funk, R&B et boogie woogie.

Naissance du Dr John Creaux The Night Tripper

En 1968, après la sortie de son premier album, Gris-Gris, il a présenté au monde son alter ego de scène étrange, le Dr John Creaux The Night Tripper, capturant l’étrangeté et le dynamisme du Quartier Latin dans ses spectacles. Il a tissé des incantations vaudou et du patois bayou dans un mélange de piano, de percussions, de cors et de chants vocaux qui fusionnent la musique de la Nouvelle-Orléans avec des éléments de rock et de psychédélisme. Il était un grand showman et portait des coiffes élaborées, des plumes, de la peau de serpent, des perles, de la peinture pour le visage et des paillettes – commençant souvent un spectacle avec un crâne sur son piano.

Performance et théâtralité

Le sens du spectacle et le Dr John sont allés ensemble naturellement, ce que vous pouvez voir dans ses apparitions dans les films The Last Waltz de Martin Scorsese, Lonely Hearts Club Band de Sgt Pepper et The Blues Brothers. Au cours de la dernière décennie, il a joué un rôle dans la série télévisée HBO, Treme, qui se déroulait à la Nouvelle-Orléans.

Le créateur David Simon, l’homme derrière The Wire, a déclaré que la façon de parler du Dr John était si unique (Simon l’appelait « Macspeak ») qu’il s’est avéré impossible d’écrire un dialogue pour lui. « Personne n’écrira comme le docteur parle », lui a dit John, « Vous pouvez simplement abandonner ce gâchis tragique tout de suite. » Simon a dit qu’il avait jeté les pages scénarisées et lui a dit : « Dis ce que tu veux, Mac ». C’est ce qu’il a fait pour le reste de la série.

L’héritage, le style de jeu et l’héritage du Dr John

Le Dr John était immensément fier de son héritage à la Nouvelle-Orléans – et son sens joyeux et improvisé du rythme se manifestait dans son jeu de piano. Il avait son propre style distinctif, mais s’appuyait également sur l’héritage de grands musiciens de la Nouvelle-Orléans tels que Jelly Roll Morton, Graisses Domino, Huey « Piano » Smith et le professeur Longhair.

Il a rendu hommage à la musique de sa ville natale en 1972, avec l’album Dr. John’s Gumbo, une collection de classiques de Crescent City. L’album est sorti après que le Dr John se soit souvenu avec des amis de la grande musique de la Nouvelle-Orléans, et il a insufflé une nouvelle vie à des classiques de sa ville natale tels que « Iko Iko », « Big Chief » et « Stack-A-Lee ». Sa version endiablée et syncopée de « Tipitina » – exécutée dans ce qu’il a appelé une « version pure et classique aux cheveux longs » – est joyeuse. L’album est resté dans les charts pendant 11 semaines et est inclus dans la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone. Il a également eu du succès dans les charts avec les chansons « Such A Night » et « Right Place, Wrong Time ».

Au bon endroit : Blue Note, Verve et hommages au jazz

Toujours aventurier musicalement, il rend en 1999 hommage à Duc Ellington. John avait joué pour la première fois les compositions d’Ellington lorsqu’il travaillait dans un bar dans les années 50, et il était clairement attiré par les compositions soul du grand jazzman et son don pour le rythme.

Lorsqu’il a enregistré Duke Elegant, pour Dossiers de notes bleues, il a inclus des classiques tels que « Satin Doll », « Mood Indigo » et « Do Nothing « Til You Hear from Me ». John a également repris des airs d’Ellington rarement entendus qu’il aimait. Cet album captivant comprend « I’m Gonna Go Fishin’ » de la partition d’Ellington pour Anatomy Of A Murder, ainsi qu’une chanson vocale intitulée « On The Wrong Side Of The Railroad Tracks », qui a été écrite à l’origine pour une période de la Seconde Guerre mondiale. pièce qui n’a jamais été jouée. Le morceau de clôture, « Flaming Sword », a démontré la capacité du Dr John à jouer de la musique aux accents gospel sur fond de backbeats constants.

Son amour du jazz a été démontré à nouveau en 2001 lorsqu’il a fait une apparition sur « Only In It For The Money », le morceau d’ouverture de Dot Com Blues, un album de retour du grand organiste de jazz. Jimmy Smith, qui a été publié le Verve Records et aussi présenté BB Roi et Etta James. Dr. John, qui a également enregistré avec James Taylor et Rickie Lee Jones, n’était rien si ce n’est polyvalent. Il a remporté six Grammys et a été intronisé au Rock And Roll Hall of Fame en 2011.

Dr John et Louis Armstrong

Son dernier album, 2014’s Ske-Dat-De-Dat: The Spirit Of Satch, sorti sur Concord/UMe, était un hommage au trompettiste de la Nouvelle-Orléans Louis Armstrong. L’album a été coproduit par le Dr John, avec sa directrice musicale et tromboniste, Sarah Morrow, et comprend des musiciens invités dont The Blind Boys Of Alabama, Terence Blanchard et Bonnie Raitt.

Le Dr John n’a pas hésité à faire l’éloge d’Armstrong, l’appelant « mon héros musical » et se remémorant sa joie d’avoir eu la chance de rencontrer la grande star du jazz. « Beaucoup de ses chansons m’ont vraiment touché. J’ai ressenti une connexion profonde avec sa musique », a déclaré John. Le père du Dr John avait vendu les disques de Louis Armstrong dans son magasin d’électroménagers à Gentilly Road à la Nouvelle-Orléans, et le pianiste a déclaré qu’il chérissait toujours les chansons de cette époque telles que « Gutbucket Blues » et le duo d’Armstrong avec Billie vacances sur « My Sweet Hunk O’Trash ».

Un vrai original

Lorsque cet écrivain a rencontré le Dr John au Ronnie Scott’s Club à Londres, après l’avoir interviewé à propos d’Armstrong, il était plein d’histoires amusantes sur les musiciens avec lesquels il avait travaillé, comme Van Morrison. Pour un homme qui avait vécu une vie sauvage, avec son lot de prises de drogue et de sortilèges vaudous, j’ai été surpris de voir un bol de légumes frais et crus sur la table de la cabine d’essayage. « Oh, c’est quelque chose que j’ai mis dans un avenant sous contrat comme une blague dans les années 70 et je ne l’ai jamais retiré », a-t-il déclaré en riant.

Le Dr John était un musicien merveilleusement inventif et une personne vraiment originale.

