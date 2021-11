« The Legend Continues », ce samedi au Luna Park

OU PROMOTIONS, una de las promotoras más reconocidas de América Latina por haber consagrado a 40 campeon@s mundiales, tiene el orgullo de anunciar y promover el tan ansiado regreso del boxeo al emblemático estadio porteño LUNA PARK, el próximo SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE a las 20: 00 hs, La misma será transmitida en exclusiva por TYC SPORTS a partir de las 22:00 y por streaming en TYC SPORTS PLAY desde las 20:00 a través en su tradicional ciclo “BOXEO DE PRIMERA”, en vivo para Argentina y todo el continent américain.

Dans une nuit historique, après huit ans d’absence de boxe dans le temple des Av. Corrientes et Bouchard, huit combats professionnels du plus haut niveau seront vécus, avec trois titres en litige.

La soirée sera marquée par un duel électrisant pour le titre international poids plume de la World Boxing Organization (WBO) dans la catégorie poids plume / 57,152 kg.

Son protagoniste sera le plus grand représentant de la boxe argentine et multiple championne du monde, MARCELA « LA TIGRESA » ACUÑA (50-7-2, 20 KO), qui affrontera l’ancien monarque universel des super poids mouche FIB et double boxeur de la année, DÉBORA « LA GURISA » DIONICIUS (31-3-0, 6 KO), qui a ostensiblement joué dans la dernière nuit de boxe dans le lieu légendaire, en 2013.

Sans aucun doute, la seule présence de La Tigresa signifiera la réédition des nuits glorieuses que le noble art des poings a pu donner à son mythique Colisée au début du 21ème siècle. Cependant, le grand charisme et le talent remarquable de Dionicius, qui a su régner mondialement pendant six années consécutives, apportera sa dose d’émotion dans une traversée spectaculaire qui ne fait pas de favoris.

BEAUCOUP D’ACTION DANS L’APERÇU

Au-delà de l’affrontement principal, deux autres titres seront mis en jeu, qui seront portés par deux qualifiés mondiaux et de grands joueurs locaux.

Dans le match demi-fond, la ceinture latine de la division WBO mi-lourd / 79 378 kg sera en litige, qui est vacant, à disputer entre le quinzième classé mondial IBF et l’actuel monarque argentin, le spectaculaire KO de Buenos Aires BRAIAN NAHUEL SUÁREZ (15 -0-0, 14 KO), et le Colombien de Bogotá, JUAN « METEORO » BOADA (11-2-0, 5 KO).

Dans l’autre duel semi-star, et dans un grand duel de champions, le quatorzième au classement mondial FIB et actuel détenteur sud-américain des super mouches / 52 163 kg, le brillant Mendoza KEVIN « EL DIAMANTE » MUÑOZ (12-0- 0, 5 KO), risquera sa couronne pour la troisième fois, en l’occurrence face à l’actuel roi argentin des coqs, le Buenos Aires NICOLÁS « EL RAYO » AQUINO (8-4-1, 3 KO).

Et pour terminer une soirée inoubliable, les grandes promesses de la boxe argentine seront présentées :

A six tours de l’extérieur, le Buenos Aires et l’ancienne équipe nationale des jeunes, ALAN « EL VENENO » CHÁVES (4-0-0, 3 KO), affronteront le rude porteño MATÍAS GERMÁN GARCÍA (5-1-2).

A six ans, le heurtoir de Tucumán de Las Talitas et ancien de l’équipe nationale des jeunes, RODRIGO « C4 » RUIZ (5-0-0, 5 KO), croisera les gants avec le joueur de Mar del Plata GERMÁN « EL CRACK » LÓPEZ (3-2 -0)

À six tours également, une autre ancienne équipe nationale argentine sera présente avec le Mendoza de Malargüe, MARCO « KID DINAMITA » GARCÍA (4-0-0, 2 KO), qui affrontera le dangereux et invaincu pampeano du général Acha, NAZARENO » EL PAMPA » TOBIO (2-0-4, 1 KO).

A huit tours de là, le très convoité Mar del Plata EZEQUIEL « EL LEÓN » ACOSTA (8-0-0, 6 KO), se battra avec le crédit paraguayen d’Encarnación et aujourd’hui basé à Pilar, CRISTHIAN OSMAR FERNÁNDEZ (3-3- 0, 1 KO) .

Ouvrant la journée à six manches et dans un duel électrisant de Buenos Aires, le double champion amateur argentin 2018 et 2019, le Sanmiguelino IGNACIO « NACHO » IRIBARREN (1-0-1), affrontera le représentant de Burzaco, MATÍAS OBREGÓN (2- 0-0, 1 KO).

LIENS POUR PROFITER DE LA PESÉE À PRENDRE AUJOURD’HUI À 18H AU LUNA PARK

Vendredi 19/11 – 18h00

Diffusion : Jeu sportif exclusif TyC

Événement : Pesées en soirée au Luna Park : Irribarren – Obregón / Acosta – Fernández / García – Tobio

Lien : https://play.tycsports.com/boxeo-de-primera/pesajes-velada-en-luna-park-irribarren-rival-a-confirmar-acosta-fernandez-garcia-torres-id391368

Vendredi 19/11 – 18h30

Diffusion : TyC Sports et TyC Sports Play

Événement : Pesées en soirée au Luna Park : Chaves – García / Ruiz – López / Muñoz – Aquino / Suárez – Boada / Acuña – Dionicius

Lien : https://play.tycsports.com/pesajes-velada-en-luna-park-chaves-garcia-ruiz-lopez-munoz-aquino-suarez-boada-acuna-dionicius-id391369

