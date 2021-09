The Legend Of Korra: 5 choses que j’aime encore plus dans la série en la revoyant

Mais tu sais quoi? J’aime Bolin plus que Sokka. Ouais, je l’ai dit. Et j’ai mis du temps à ressentir ça. Je pense que c’est à cause de son frère, Mako, car Mako n’est pas Katara. Ce que je veux dire, c’est que Katara est intéressante à elle seule, tout comme Sokka. Ils se complètent bien. Mais Mako n’est pas si intéressant en lui-même. Bolin, cependant, l’élève, et il rend même Mako plus intéressant car ils sont si différents lorsqu’ils sont associés. De cette façon, Bolin fait beaucoup de gros efforts en ce qui concerne leur relation, mais cela ne fait que renforcer sa personnalité, le faisant vraiment se démarquer, surtout lorsqu’il doit se jeter et être un dur à cuire. J’adore Bolin ! Et si nous parlons de mes personnages préférés dans tout l’univers d’Avatar, ce serait probablement Toph, puis Bolin. C’est à quel point j’aime le gars.